До 10 разів менше за російські: Подоляк озвучив щоденні втрати України

ЗСУ уже пристосувались до одноманітної тактики росіян

На тлі повідомлень Генштабу про те, що росіяни стали втрачати по 300 людей на день – принаймні, такі дані називаються за 9 серпня – 167 день війни, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав цифри втрат ЗСУ. І різниця вражає.

В інтерв’ю ВВС він прокоментував власні слова від початку червня, коли заявив, що Україна щодня втрачає від 100 до 200 людей убитими. А також заяву міністра оборони Олексія Резнікова про те, що зараз втрати значно скоротились. Подоляк зазначив, що нині ЗСУ втрачають у 2,5-3 рази менше людей. "Я думаю, що десь 30-50 людей. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ", — зазначив радник голови ОП. Тобто, порівняно з росіянами, українська армія втрачає від 6 до 10 разів менше людей убитими.

Таке суттєве скорочення кількості загиблих Подоляк пояснив зміною ходу бойових дій. "Тоді був перехід на другий етап війни, починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це безумовно збільшувало кількість наших втрат", — сказав він. Цей перелом радник голови ОП пояснив трьома чинниками – успішними знищенням логістичних центрів російської армії нашими РСЗВ, передислокацією росіян по всій лінії фронту та тим, що ЗСУ встигли пристосуватись до тактики окупантів та перейти до більш ефективної оборони.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Про що говорять дані щодо виведення з України на відновлення боєздатності російських БТГр Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко (відомий також як "Злий одесит") про показник втрат окупантів в Україні:

Як повідомляв "Телеграф", росіяни масово втрачають на полі бою не тільки рядовий склад своєї армії – в Україні гине чимало російських генералів. А хто не гине, тих нерідко звільняють за провали.