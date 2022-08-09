Генштаб прокоментував вибух у Новофедорівці, а росія вчепилася за смішну версію

Російські пропагандисти наполягають, що "бавовна" сталася сама

Міністерство оборони України іронічно прокоментувало вибухи на військовій базі росіян у Новофедорівці в окупованому Криму, зазначивши, що військовим варто було б дотримуватися правил пожежної безпеки та не курити у невстановлених місцях.

Відповідний допис з'явився на Facebook-сторінці українського оборонного відомства у вівторок, 9 серпня.

"Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях. Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК". Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний", — йдеться у повідомленні.

Тим часом представники російської пропаганди наперебій почали тиражувати версію, що Україна не має жодного стосунку до вибухів на аеродромі "Саки" біля Новофедорівки, який захопили російські військові. Вони наполягають на версії, що "бавовна" сталася сама.

Так, провладний канал "РИА Новости" повідомив, що основна причина надзвичайної події на аеродромі "Сака" — порушення вимог пожежної безпеки. А джерела каналу стверджують, що жодних доказів та фактів умисного підриву боєприпасів у Новофедорівці немає. Цю ж версію опублікував ТАСС, який є ще одним рупором російської влади.

Тим часом путінська пропагандистка, яка за сумісництвом є головредом телеканалу RT, Маргарита Симоньян, коментуючи вибухи в Новофедорівці, видала тираду про "укропропаганду" та пляжі, на які вона збирається. Звісно ж, без поливання брудом з її боку не обійшлося.

Аргументи російської пропаганди та їх надмірна активність у коментуванні цієї теми переконали користувачів мережі у тому, що таки слід України у "бавовні" в Новофедорівці був. Принаймні про це говорять користувачі мережі Twitter.

Нагадаємо, що вибухи в Новофедорівці прогриміли вдень 9 серпня. Місцеві жителі майже одразу після цього повідомили, що палає військова база росіян, яка знаходилася у селищі. Це підтверджували й відео з місця подій. Тим часом Міноборони росії заявило, що на аеродромі "Саки" здетонували кілька авіаційних боєприпасів, але російська техніка та люди нібито не постраждали. Ця інформація суперечить даним надзвичайників, які заявили як мінімум про трьох постраждалих. Примітно, що деякі ЗМІ писали, що вибухи в Новофедорівці почалися після того, як туди прилетіло сім ракет. Пізніше головний колаборант Криму Сергій Аксьонов зазначив, що внаслідок вибухів одна людина загинула, а ще п'ятеро отримали поранення. При цьому він технічно уникнув питання про те, що ж все-таки відбулося у Новофедорівці, зазначивши, що російське Міноборони "точно дасть правдивий коментар".