Війна — день 168: окупанти продовжують тероризувати мирні міста, але "хлопки" вже чути у Криму

Оперативно про головне 10 серпня

В Україні розпочався 168 день від початку повномасштабного російського вторгнення. Обстріл мирних міст з боку окупантів не припиняється ні на день, і навіть важкі втрати не змушують російське керівництво відмовитися від планів анексії українських територій. Триває і ядерний тероризм на Запорізькій АЕС, туди вже доставили план підключення станції до російської енергомережі. Проте ЗСУ відступати не збираються і щодня завдають окупаційним військам потужних ударів, а "хлопки" вже чують навіть в окупованому Криму.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події 10 серпня, проте більш оперативно отримувати інформацію можна у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 У мережі з'явилися нові кадри, зняті неподалік знищеного російського військового аеродрому в Криму. Зазначається, що паркування, яке видно на відео, знаходилося на відстані близько 400 метрів від місця розташування ворожих літаків.

Обережно на кадрах багато нецензурної лексики.

Дані за 7 серпня доступні у матеріалі: "Війна — день 165: росіяни вдарили ракетами по містах заходу та центру України".

Інформацію за 8 серпня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 166: окупанти готують "референдуми" та тероризують Запорізьку АЕС".

А про те, що відбувалося 9 серпня, читайте в публікації: "Війна — день 167: постачання зброї Україні та вибухи в окупованому Криму"