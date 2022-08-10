росія просунулась у районі Бахмута: актуальні карти боїв в Україні

Ворог намагається прорвати українську оборону на сході та не припиняє обстрілів на півдні

Українські військові продовжують чинити опір російській навали. Ворог продовжує атакувати на південному сході від Сіверська, у бік Бахмута, а також на північ від Донецька та на кордоні Запорізької та Донецької областей.

Дослідники Інституту вивчення війни наголосили на мовчанні Генштабу України про події в районі Ізюму, де за повідомленнями західних медіа продовжуються контрнаступальні дії українських Сил оборони. Повідомляється про обстріл росіянами на північ та захід від міста.

Зазначимо, що ядерний терор із боку росії продовжується. Обстріл з артилерії з боку Запорізької АЕС не припиняється.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Ворог вів обстріл уздовж кордону Харківщини та Донеччини у бік Слов’янська.

Сіверськ

Окупанти провели обмежені атаки на схід від Сіверська, їх віддалося відбити біля Спірного та Івано-Дар'ївки.

Бахмут

Атаки ворога продовжуються, вони досягли успіху у напрямі Вершини (13 км від міста), але не прорвалися біля Бахмута, Яківлівки, Зайцевого, Підгірного, Веселого, Соледара. За британською оцінкою атаки на Бахмут — найуспішніший фронт Росії на Донбасі, за місяць вони просунулися на 10 км.

Донецьк

Росіяни намагалися наступати в районі Красногорівки, Авдіївки, Пісків. Відбити атаки вдалося в районі Великої Новосілки та Времівки біля кордону із Запорізькою областю.

Карта боїв на сході

Харків

Окупанти не атакували у бік Харкова, але продовжували бойові дії на лінії фронту. Ворог використовує БпЛА для розвідки та не припиняє обстріл міста та найближчих населених пунктів.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Окупанти зосередилися на обороні. Вони продовжують наносити авіаудари за українськими позиціями та вести розвідку та артвогонь. росія продовжує зосереджувати сили на Донбасі та Херсонщині, перерозподіляючи їх із Запорізької області. При цьому триває обстріл Нікополя з боку Запорізької АЕС, яку використовують як щит.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за опорними російськими пунктами в районі Херсона було нанесено сім авіаударів, найближчий до міста — 40 км. Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ триває на південній осі, але йде не активними темпами, щоб зберегти цивільне населення та військових.