U.Prava на лінії вогню: "Веземо продукти тим, кому, крім нас, більше ніхто не зможе допомогти"

Ось уже шостий місяць ГО "U.Prava", яке спеціалізувалося до 24 лютого на антикорупційних розслідуваннях, надає гуманітарну допомогу харківським територіальним громадам у прифронтовій зоні. І хоча до такої сьогодні можна віднести практично всю Харківську область, йтиметься про населені пункти, які знаходяться безпосередньо на "лінії зіткнення". Про тих, хто залишився без опіки держави та гуманітарних організацій, які просто не мають можливості до них "дотягнутися". Точніше, не було — поки не знайшлася U.Prava.

"Телеграф" поспілкувався із засновниками ГО — нашим колегою, журналістом-антикорупціонером Олегом Яковлєвим та бізнесменом, спеціалістом у сфері безпеки Микитою Коритіним.

Олег, яким чином проект журналістських розслідувань, завдяки якому рік тому було звільнено голову Харківської облдержадмінастрації Айну Тимчук, став волонтерським центром?

⁃ О.Я.: Сьогодні складно знайти українця, життя та професійна діяльність якого ніяк не змінилася після 24 лютого. Ми продовжуємо викривати факти корупції та ловимо нечистих на руку людей, проте вже у сфері доставки гуманітарних вантажів до Харкова та Харківської області. Багато в чому досягли успіху — нами створено прозору систему обліку та контролю гуманітарної допомоги, яка надходить сюди від найбільших міжнародних фондів та донорів: Червоний Хрест, World Central Kitchen, Всесвітня Продовольча програма ООН та ін. Робочою платформою для доставки вантажів харків’янам стало об’єднання волонтерських організацій Help Kharki, Робочим інструментом — група компаній "Кратос".

Прихід засновників групи охоронних агентств "Кратос" до Асоціації Help Kharkiv, як я розумію, збігся з першими фейковими вкиданнями російських інтернет-ботів з приводу того, що і зброя, і гуманітарка йдуть "ліворуч", не потрапляючи до кінцевого споживача?

- Н.К.: Чесно кажучи, мене це теж зачепило. Наш будинок знаходився на в’їзді до Харкова з північного боку – район П’ятихаток. Тому все, що прилітало до міста після 24 лютого, летіло над головами. Евакуюючи сім’ю на Західну Україну, я почав шукати, в якій сфері ми могли б у ситуації, що склалася, найефективніше допомогти рідній країні. Дійшов висновку, що наші компетенції у сфері безпеки та системного менеджменту могли б посилити глобальні інститути, діяльність яких спрямована на ліквідацію гуманітарної катастрофи, яка настає невдовзі після початку будь-якої війни.

Ми зустрілися з українським та датським офісами Червоного Хреста (ЧХ) та, розповівши про свої можливості у Харкові та Харківській області, запропонували допомогу у доставці гуманітарних вантажів до прифронтової зони. Відразу постало питання про облік цих вантажів, оскільки в соцмережах почала з’являтися інформація (іноді ініційована РФ) про те, що гуманітарна допомога не доїжджає до тих, хто її потребує.

З цією метою ми з моїм партнером по "Кратосу" Павлом Костильовим об’єдналися з командою журналістів-антикорупціонерів, разом з якими розробили унікальну програму моніторингу та контролю гуманітарної допомоги. Кожну доставку "ЧХ" може відстежити практично в режимі реального часу — фото кінцевих одержувачів гуманітарної допомоги відразу з’являються на Google Drive.

- Я так розумію, у "Червоному Хресті" підхід оцінили? Це ж, напевно, дуже бюрократична структура зі своїми регламентами… Вони ніколи б не дотягнулися до "сірої зони", в якій сьогодні зруйновано всі логістичні ланцюжки.

- Н.К.: Жодна з міжнародних організацій не була готова до масштабів російської агресії в Україні — ні до такого потоку біженців, ні до гуманітарної катастрофи, яка під час війни неминуча. Відповідно, ні штат, ні склади "Червоного Хреста" у лютому 2022 року не відповідали запитам воєнного часу. У зв’язку з цим пропозиція "Кратоса" як структури, яка може посилити можливості ЧХ для надання гуманітарної допомоги населенню (в т.ч., на територіях, що межують із зоною бойових дій), виявилася дуже актуальною.

Після переговорів у березні 2022 року з керівництвом українського Товариства Червоного Хреста та датського представництва ЧХ в Україні ми задіяли для постачання гуманітарної допомоги свої склади у Харкові та відкрили нові, допомогли з логістикою, надали офіс та менеджмент нашої групи компаній, екіпажі підготовлених охоронців для супроводу вантажів.

- О.Я.: "Червоний Хрест" був дуже задоволений результатами співпраці, рекомендувавши нас як надійного підрядника для Всесвітньої продовольчої програми ООН. У результаті з травня по серпень 2022 року вже понад 50 тис. осіб з прифронтових територій отримали продовольчі набори загальною вагою понад 900 тонн. А за весь період – понад 2 000 тонн.

У межах такої схеми нецільове використання гуманітарної допомоги виключено у принципі. Я правильно розумію?

- Н.К.: Разом з ГО "U.Prava" та найбільшими харківськими волонтерськими об’єднаннями ми увійшли до Асоціації Help Kharkiv, активісти якої сьогодні задіяні у розподілі та постачанні гуманітарних вантажів, які нам передає "Червоний Хрест". Кожен із них неодноразово показав себе у справі, а багато хто осягав ази надання гуманітарної допомоги ще у 2014-му році.

Почали ми з того, щодали "ЧХ" можливість провести на базі "Кратоса" навчання 60 харківських волонтерів (по лінії Help Kharkiv). Усі наші співробітники також пройшли навчання у "Червоному Хресті". Інакше кажучи, випадкових людей тут немає. А якщо якийсь гріх раптом за кимось і заведеться, то, як писали в штурманських книжках, його "покарає сувора рука своїх товаришів, а долею буде загальна зневага".

Респект! Вам вдалося розвіяти мої невиразні сумніви з приводу того, що гуманітарку нечисті на руку люди можуть потім продавати на ринках чи супермаркетах.

- Н.К.: Ми вибудували робочі та партнерські відносини з усіма суб’єктами гуманітарних процесів: благодійні фонди, волонтерські організації, всі, хто має відношення до розподілу та потоків гуманітарної допомоги — його планування, замовлення, перевезення, складування, розподілу та доставки. Місія проекту U.Prava — бути громадським контролером усього ланцюжка гуманітарної допомоги та гарантом того, що він вчасно надійде тим, хто його справді гостро потребує.

- О.Я: Найголовніше, що схема, впроваджена ГО "U.Prava" була на "ура" сприйнята ключовими Фондами, через які в Україну надходить гуманітарна допомога. Сьогодні нам довіряють глобальні гравці (крім ЧХ, це також Всесвітня Продовольча програма ООН, World Central Kitchen, etc.), а довіра – запорука того, що програми надання допомоги з їхнього боку будуть продовжені.

Який вигляд має сьогодні процес формування замовлення? Волонтерські центри збирають "з полів" інформацію про потреби харків’ян та передають заявки до Help Kharkiv?

- Н.К.: Так. Після чого там формують замовлення та передають його нам у логістичний хаб ГО "U.Prava" на Західній Україні. Ми перевіряємо, що з цього реально є на складах і починаємо готувати відправку: наймаємо фуру, готуємо супровідні документи. Якщо чогось критично важливого немає, залишаємо ЧХ заявку. Машина з гуманітаркою їде через всю Україну до Харкова, де вантажі розподіляються по 4-м нашим складам. Далі відбувається їхнє відвантаження волонтерським центрам на підставі переданих ними попередньо заявок. З перших днів ми відправляли до Харкова по п’ять-шість 20-тонних фур на тиждень, проїзд яких ми ж і оплачували.

- О.Я: Принциповий момент – зв’язок із кінцевим споживачем. У ГО "U.Prava" є 3 "підшефні" громади на лінії "дотику": в Ізюмському, Чугуївському та Богодухівському районах.

Деталізувавши рапорти з метою організації допомоги місцевому населенню, яке вже протягом 5 місяців проживає без будь-яких комунікацій (газу, води та електропостачання), ми запустили в одній із громад програму з підготовки до зимового періоду. Окрім постачання спальних мішків та кухонних наборів для приготування їжі в польових умовах, намагаємося завезти туди генератори для забезпечення водопостачання та побутових потреб населення. Також ми включилися до програм з відновлення зруйнованого житла — один із пілотних проектів наразі реалізується спільно з нашим партнером ГО "Звичайні люди" у сел. Яківля, яке у березні ц.р. зазнало масованих авіаударів.

ГО "U.Prava" себе бачить і надалі платформою для реалізації волонтерських та гуманітарних ініціатив?

- О.Я: Безперечно. За цей час ми стали надійним партнером ГО "Спільнота небайдужих ДІЯ", а також Українського Гуманітарного Фонду та ГО "Звичайні люди", співпрацюючи з якими ми зараз напрацьовуємо нові проекти та контракти з міжнародними донорськими організаціями.

До Харкова з гуманітарними місіями приїжджають команди волонтерів з Німеччини, Польщі, Словаччини та навіть Аргентини — допомагаємо їм адресно направити гуманітарну допомогу тим, хто на неї найбільше чекає.

- Н.К.: Наша команда сприяла організації постачання з Європи до Харкова реанімобілів швидкої допомоги та пожежних машин. Наші бригади допомагали територіальним центрам Харкова, які лише у квітні отримали 10 тонн продуктових наборів, адресно доставляти до найнебезпечніших районів Північної Салтівки.

Окрім цього, ми здійснюємо евакуацію цивільного населення із зони бойових дій. Повірте, у вічі дітей, які кілька тижнів голодними просиділи під артобстрілами у підвалах, без сліз дивитися неможливо. Саме тому нашим пріоритетом є постачання продовольства туди, де крім нас більше ніхто не зможе нашим людям допомогти.