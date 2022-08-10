Генерал Маломуж: головні висновки про вибухи в Новофедорівці та їх наслідки

Вибухи в Новофедорівці — це не тільки підрив росіян у сенсі оборони, а й підрив авторитету збройних сил Росії і навіть самого путіна

Вибухи в окупованому Криму неподалік села Новофедорівка (Сакський район), що відбулися 9 серпня в районі військового аеродрому і складів з боєприпасами росіян, стали самою обговорюваною темою останньої доби. Висуваються різні версії події, обговорюється ймовірність ударів ЗСУ по Кримському (Керченському) мосту.

Своїми висновками про те, що сталося з "Телеграфом", поділився генерал армії, ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Схоже на дії спецслужб

"Немає стовідсоткових даних про причини цих вибухів, – зазначає генерал Маломуж. – Але розглянемо найімовірніші версії".

За його словами, одна з таких – людський фактор.

"Можливо, цілеспрямований, задіяний у процесі спецоперації. Мова про дії спецслужб України чи західних. З використанням агентури, яка підготувала кілька вибухів. А їх було саме кілька, не в одному місці, як намагається розповідати рф, видаючи подію за порушення деяких технологічних норм або правил пожежної безпеки", – наголошує експерт.

Втім, у розряд того самого людського чинника можна віднести і надзвичайну недбалість росіян. Але ймовірність цього все-таки мала, вважає Микола Маломуж.

Він наголошує, що знищено сховище боєприпасів, яке не просто підпалити. Тим більше що вони охороняються.

"Від недопалка такі склади не вибухають. Тут потрібні потужні підривні засоби. Саме тому я говорю про ймовірність проведення диверсійної операції", — пояснює генерал.

Друга можлива причина, на яку вказує у своєму матеріалі видання The New York Times з посиланням на неназваного представника Міноборони України, що удару по Новофедорівці було завдано з використанням українських ракетних засобів.

"Навряд чи випадковий матеріал, де відзначається ймовірність, що в хід були пущені американські озброєння, — щоб не провокувати рф. При цьому засоби об’єктивного контролю, космічного, різних країн, не тільки росії, версію ракетного удару не підтверджують. Є космічна розвідка, радіотехнічна, тактична, візуальна. Хоч одна б таки помітила, якби йшлося саме про ракети. Та й прості громадяни, які перебували на пляжах Новофедорівки і не тільки, в радіусі дії, помітили б проліт ракет у тому напрямку", — аргументує Микола Маломуж.

Підрив російської оборони та залишків авторитету

Російська сторона, безумовно, зацікавлена у тому, щоб цю тему не розкручувати. Адже вибухи на військовому аеродромі в районі Новофедорівки демонструють або слабкість російської системи ППО (якщо це було все ж таки ракетний удар), або слабкість в цілому системи безпеки (якщо мова про диверсію). Загалом же – слабозахищеність такого важливого для Росії напряму як Крим.

"Це не тільки підрив росіян у сенсі оборони, а й підрив авторитету збройних сил Росії як таких, – упевнений екс-глава Зовнішньої розвідки України. – Все це має потужний морально-психологічний ефект. Якщо виявиться, що проти Росії в цьому випадку діяла Україна або якась третя країна, то колосально підриваються залишки авторитету президента путіна, міністра оборони шойгу, всієї військової машини країни-агресора".

За словами генерала, ми вже бачимо реакцію "понаїхали" до Криму. Розуміючи ймовірність якщо не швидкої української операції зі звільнення півострова та Севастополя, то ракетних ударів частина людей бігла звідти Керченським мостом.

Ну і в самій Росії виникло багато питань — як же так сталося? Що ж сталося? Де "рване" далі? І, незалежно від причин вибухів у Сакському районі, Росії завдано серйозної військово-політичної шкоди.

"Але не менш важливий і моральний аспект, — наголосив Микола Маломуж. — Спроби російської пропаганди виправдовувати ситуацію тим, що "Україна тут ні до чого", не здатні розвіяти сумніви. Частина росіян відверто перелякані. Особливо ті, що незаконно перебувають у Криму з 2014 року".

Генерал вважає логічним, що офіційні українські особи не підтверджують причетність ЗСУ до того, що сталося в Новофедорівці. Тим самим, пояснює він, ми не провокуємо росію на відкриті удари у відповідь ракетними засобами (особливо по великих містах, включаючи Київ).

"Зате ми чудово використовуємо ситуацію на свою користь в інформаційному полі, — зазначає Микола Маломуж. — Демонструючи всі наслідки цього удару по Росії. Зараз дуже важливо створити потужне інформаційне тло, підкреслюючи, що росія втрачає сили та засоби навіть там, де почувала себе в безпеки. Акцентуючи, що під ударом – аеродроми, з яких піднімають літаки для ракетних ударів по Україні. Що противник вкотре показує свою небоєздатність, невміння ефективно використовувати та охороняти військову техніку та боєприпаси".

Кримський міст – під прицілом

Важливо й те, продовжує генерал, що західні союзники заявили – за будь-якого розкладу вони підтримують Україну.

На Заході дали зрозуміти, що ми маємо право завдавати ударів по будь-яких об’єктах, звідки йдуть атаки на нашу країну. невід’ємною частиною яких є і Крим). А в майбутньому, не виключено, що ми зможе атакувати і об’єкти на території Росії чи Білорусі, звідки по нас б’ють ракетами", — наголошує Микола Маломуж.

І, звичайно, зазначає він, вибухи в Новофедорівці актуалізували питання гіпотетичних ударів Кримським (Керченським) мостом.

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"У росіян явне занепокоєння з цього приводу. Вони бояться, що міст може стати черговою метою для удару. У результаті будуть відрізані шляхи постачання військової техніки, озброєння та боєприпасів до окупованих регіонів України. А також – позбавлені можливих шляхів відступу самі росіяни, які заселили Крим" ", або кримчани, які посіли проросійські позиції. І, звичайно, військових Росії. Це теж серйозний фактор психологічного впливу на росіян, — акцентує генерал. — Припускаю, що найближчим часом масованого удару по Кримському мосту не буде. Але потенційно — він під прицілом". Особливо у разі проведення масштабних наступальних операцій ЗСУ на півдні”.