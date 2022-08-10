Від літаків залишилися лише плями гару: у мережі показали супутникові знімки "бавовни" у Новофедорівці

Точна кількість знищеної техніки залишається невідомою

У мережі показали супутникові знімки того, що залишилося від російської військової техніки, що знаходилася на аеродромі в Новофедорівці, що в окупованому Криму

Відповідними кадрами поділився користувач мережі під нікнеймом Kriegsforscher, який виклав фото, зняті незадовго до вибуху та після нього.

"Дозвольте я буду першим. І так, що робить ППО?", — написав він у своєму посту.

На фото можна помітити кілька одиниць того, що залишилося від ворожої авіації, проте точна кількість знищеної техніки залишається невідомою. За зразковими оцінками там могли знаходитися десяток-другий літаків і кілька вертольотів.

Читайте також: Категорія Україна Генерал Маломуж: головні висновки про вибухи в Новофедорівці та їх наслідки Вибухи в Новофедорівці — це не тільки підрив росіян у сенсі оборони, а й підрив авторитету збройних сил Росії і навіть самого путіна

Як повідомлялося раніше, про вибухи в Новофедорівці стало відомо вдень 9 серпня, проте влада України так і не підтвердила того, що вибух стався внаслідок ударів з боку ЗСУ.

У Генштабі ж і зовсім з іронією зазначили, що на таких об’єктах "курити заборонено". Причетність ЗСУ також відкидають і в росії, там кажуть, що вибух стався через порушення правил пожежної безпеки.

Примітно, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для ЗМІ також заявив, що ЗСУ до вибуху не мають відношення.