У Донецьку на пивзаводі стався потужний вибух: почалася пожежа, повідомляють про витік аміаку (відео)

Повідомляється про витік аміаку, проте підтвердити це неможливо

В окупованому Донецьку стався потужний вибух на пивному заводі, внаслідок чого нібито стався витік аміаку.

Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, вибух стався у Калінінському районі міста нібито внаслідок обстрілу, зазначається, що в окрузі відчувається сильний сморід.

Також там повідомляють, що внаслідок вибуху було пошкоджено аміакопровід, після чого стався витік аміаку, який може поширитися в радіусі до двох кілометрів. Місцевих жителів уже попередили про те, що треба робити для недопущення отруєння цією речовиною.

Чи справді в Донецьку стався витік отруйної речовини наразі невідомо, однак у мережі з’явилося відео, на якому чоловік повідомив, що знаходиться прямо неподалік місця вибуху. Він розповів, що там відчувається "нестерпний сморід", а також, що "всі навколо ходять у протигазах". Втім, на відео видно, що решта людей особливого дискомфорту не відчувають.

Варто зазначити, що у Донецьку поблизу пивзаводу розташовувалась база російських окупантів та склад палива, ймовірно, саме там і виник спалах.

Нагадаємо, останнім часом російська пропаганда часто повідомляє про вибухи в Донецьку, проте деякі ролики про нібито обстріли з боку ЗСУ знімаються зовсім незграбно.