Окупанти атакують на Харківщині: свіжі карти боїв в Україні

Ворог намагається тіснити українських військових, але йому вдається це лише на кількох напрямках

Ворог знову активізувався на Харківщині. Після нетривалого затишшя без активних наступів, росіяни вдарили на захід від Ізюму і на північ і північний схід від Харкова. Наступи були марними.

Як резюмують експерти Інституту вивчення війни, незначних успіхів росіянам вдалося досягти на двох напрямках — біля Бахмута та на північний захід від Донецька. Вони продовжують прориватися зі своїх позицій на околиці міста.

На півдні ворог більше перебуває в обороні. Однак, росіяни намагалися прорватися боєм на північному заході Херсонської області, це закінчилося невдачею.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ізюм-Слов’янськ

Окупанти намагалися атакувати на захід від Ізюму в районі Гусарівки та Великої Комишувахи. Обстріл уздовж кордону з Донецькою областю продовжується.

Сіверськ

Атак і обстрілів не зафіксовано.

Бахмут

На Бахмут йде атака з півдня та північного сходу. Російським окупантам вдалося просунутися північ від Новолуганського. Також вони просунулися на територію вогнетривкого заводу в Соледарі (8 км від Бахмута).

Донецьк

Ворог намагається прорватися у бік Авдіївки з боку Мінерального та Спартака. Також є дані про просування ворога до Красногорівки – окупанти намагаються відтіснити українських військових від Донецька.

Карта боїв на сході

Харків

Окупантам не дає спокою Харків — вони намагалися безуспішно наступати в районі Петрівки та у напрямку Ветеринарне-Уди за 32 та 56 км відповідно від обласного центру. Це не завадило їм вести постійні обстріли міста та області.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ворог намагався провести розвідку боєм у Лозовому, на східному березі річки Інгулець, але безуспішно. Окупанти продовжують обстріл уздовж лінії фронту — у ніч проти 10 серпня в Марганці від російських обстрілів загинули 11 людей, ще двоє померли того ж дня.

Українські військові продовжують завдавати ударів окупантам, зокрема по складах у Новоолексіївці та по командному пункту в селі Максима Горького. Також повідомляється, що обстріляний напередодні Каховський міст пошкоджений і не може бути використаний окупантами, проїхати можуть лише частина транспортних засобів.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на півдні українські військові протидіють російським розвідопераціям. Тим часом, щоб проводити масовий контрнаступ, Україні не вистачає артилерійської могутності. Союзники продовжують передавати зброю — Британія пообіцяла РСЗВ, які можна порівняти за потужністю з HIMARS.