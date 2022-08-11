За ніч росіяни обстріляли десятки багатоповерхівок у Нікополі, є жертви (фото)

Усього на Дніпропетровщині обстрілів зазнали чотири райони

У місті Нікополь на Дніпропетровщині, яке буквально позавчора пережило найстрашнішу ніч з початку війни, знов десятки "прильотів". Троє мешканців райцентру загинули, 7 зазнали поранень – серед них 13-річна дівчинка.

Про у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його даними загалом за ніч росіяни обстріляли чотири райони області. Нікопольський постраждав найбільше. Обстрілів було три, окупанти били "Градами" і випустили 120 ракет, половина з яких прийшлась на райцентр. Пошкоджено було 40 багатоповерхових житлових будинків, 5 квартир – зруйновано вщент. На місцях рятувальники розбирають завали та ведуть пошукові роботи. Уже дістали одне тіло.

У Нікополі продовжують розбирати завали

Уже відомо про трьох загиблих

Руйнувань зазнала й інфраструктура міста. Пошкоджені будівлі трьох шкіл, декілька магазинів, гаражі та автомобілі. Під час обстрілу також було перебито лінію електропередач, тож без світла ранок зустріли 6000 нікопольчан.

Також у Нікопольському районі обстрілу зазнала Червоногригорівська громада. Тут було пошкоджено 14 будинків, будівлю амбулаторії, магазин та стадіон. Без електрики у громаді залишаються до тисячі людей.

Постраждали гаражі та автомобілі

У Дніпропетровській області постраждали чотири района

Були "прильоти" і у Криворізькому районі – по ньому росіяни били з "Ураганів". Постраждала Зеленодольська громада, де обстріли спричинили декілька пожеж – їх усі вдалося загасити. Люди вціліли.

У Синельниківському районі росіяни стріляли по Великомихайлівській громаді. Поцілили у млин та будинки. Є двоє постраждалих – це подружжя. Жінку довелось госпіталізувати.

Влучання ракети також було зафіксовано у Дніпровському районі. Наразі з’ясовуються масштаби руйнувань.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні найінтенсивніші обстріли на Дніпропетровщині були зафіксовані у місті Марганець. Тоді загинуло 13 людей. Ймовірно, для обстрілів регіону росіяни використовують територію захопленої Запорізької АЕС, де розмістили свою техніку та артилерію.