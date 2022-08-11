"Гострі картузи. ЗСУ version": звичайна кепка врятувала бійця від поранення (фото)
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Це вже не перший випадок, коли життя воїнів рятують прості речі
Під час протистояння російським окупантам життя українським військовим рятують не лише якісні шоломи, але й звичайні камуфляжні кепки. Про один з таких випадків розповів військовослужбовець під псевдонімом Eff Long на власній сторінці у Facebook.
Захисник України опублікував фото камуфляжної кепки, у якій застряг шматок ворожого снаряду. Метал розполовинив початок козирка, увійшовши приблизно на 4 сантиметри, а потім застряг. Очевидно, що ця випадковість врятувала воїну життя, адже невідомо чим би все закінчилося, якби на голові не було цього картуза.
Користувачі мережі у коментарях до допису військового висловлювали свій шок від побаченого і бажали воїну, аби його берегли вищі сили. Не обійшлося, звісно ж, без жартів — зокрема, дехто через шмат металу у картузі порівняв його з атрибутом серіалу "Гострі картузи", але цю версію назвали ЗСУ. Ще один з користувачів зазначив, що це "кіберкепка" українського виробництва.
Тим часом українські захисники робити "бавовну" на складах російських окупантів. У четвер, 11 серпня, характерні звуки не давали спати росіянам під Курськом. Дісталося "бабовни" й Білорусі, яка надала свій аеродром в "Зябрівці" росіянам, щоб ті запускали звідти ракети по Україні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як життя українському військовому врятував звичайний мобільний телефон та іменний жетон, який йому видали.