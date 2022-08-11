"Гострі картузи. ЗСУ version": звичайна кепка врятувала бійця від поранення (фото)

Це вже не перший випадок, коли життя воїнів рятують прості речі

Під час протистояння російським окупантам життя українським військовим рятують не лише якісні шоломи, але й звичайні камуфляжні кепки. Про один з таких випадків розповів військовослужбовець під псевдонімом Eff Long на власній сторінці у Facebook.

Захисник України опублікував фото камуфляжної кепки, у якій застряг шматок ворожого снаряду. Метал розполовинив початок козирка, увійшовши приблизно на 4 сантиметри, а потім застряг. Очевидно, що ця випадковість врятувала воїну життя, адже невідомо чим би все закінчилося, якби на голові не було цього картуза.

Шматок ворожого снаряду затримала звичайна кепка

Складно уявити, що було б, якби такий уламок дістав до облисся

Користувачі мережі у коментарях до допису військового висловлювали свій шок від побаченого і бажали воїну, аби його берегли вищі сили. Не обійшлося, звісно ж, без жартів — зокрема, дехто через шмат металу у картузі порівняв його з атрибутом серіалу "Гострі картузи", але цю версію назвали ЗСУ. Ще один з користувачів зазначив, що це "кіберкепка" українського виробництва.

Тим часом українські захисники робити "бавовну" на складах російських окупантів. У четвер, 11 серпня, характерні звуки не давали спати росіянам під Курськом. Дісталося "бабовни" й Білорусі, яка надала свій аеродром в "Зябрівці" росіянам, щоб ті запускали звідти ракети по Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як життя українському військовому врятував звичайний мобільний телефон та іменний жетон, який йому видали.