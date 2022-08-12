Війна — день 170: ЗСУ спалюють тили окупантам, ситуація із Запорізькою АЕС

Оперативно про головне 12 серпня

Упродовж 170 днів росіяни ведуть повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та українські сили оборони дають відсіч окупантам на всіх напрямках. Незначних успіхів окупантам вдалося досягти біля Бахмута і поряд з Донецьком, а на півдні України загарбники продовжують втрачати склади та важливу техніку. Погіршилася ситуація на Запорізькій АЕС, яку напередодні кілька разів обстріляли російські війська. При цьому рф цинічно звинуватила Україну в обстрілі об'єкту на засіданні Радбезу ООН, який був скликаний москвою. До речі, в організації наполягають на демілітаризації периметра навколо станції.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події 12 серпня, проте більш оперативно отримувати інформацію можна у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 У Нью-Йорку пройшло засідання Радбезу ООН щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

00:25 росіяни знову обстрілюють Марганець на Дніпропетровщині.

Інформацію за 9 серпня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 167: постачання зброї Україні та вибухи в окупованому Криму".

А про те, що відбувалося 10 серпня, читайте в публікації: "Війна — день 168: окупанти продовжують тероризувати мирні міста, але "бавовну" вже чути в Криму".

Дані за 11 серпня доступні у матеріалі за четвер: "Війна — день 169: росіяни продовжують отримувати удар за ударом по своїй військовій інфраструктурі".