Ще одного колаборанта підірвали: стали відомі подробиці вибуху у Мелітополі

На окупованих територіях розпочали полювання на зрадників, які готуються до псевдореферендумів

У тимчасово окупованому Мелітополі, який тривалий час потерпає від російської агресії, близько 9-ї ранку пролунав вибух. Як стало відомо згодом, невідомі підірвали автомобіль Олега Шестака, який є одним із керівників штабу "єдиної росії", а також близьким соратником призначеного окупантами "голови" Євгена Балицького. Чоловік вижив, але отримав серйозні поранення.

Відповідну інформацію у п'ятницю, 12 серпня, у своєму Телеграм-каналі оприлюднив міський голова Мелітополя Іван Федоров, відзначивши, що вибухівка була підкладено під автомобільне сидіння, тож від вибуху сильно постраждала "задня частина" колаборанта.

"Сьогодні: у колаборантів підгорає "заднє місце". В прямому сенсі. "По заслугам" отримав один з очільників виборчого штабу "єдиної рассєї" — керівник пропагандистського відділу роботи з ЗМІ Олег Шостак. Близький поплічник Євгена Балицького, який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу "МТВ-Плюс", — написав мер.

За словами Федорова, вказана особа на систематичній основі транслювала в етері карту України без Криму та сюжети про нібито сильну любов жителів Мелітополя до росії.

Крім того, він додав, що завдяки діям осіб, які незадоволені так званим російським "звільненням" від "нацистів", Шостак точно не зможе сидіти на стільці рівно, адже його задня частина тіла через підрив була сильно травмована.

Також варто додати, що полювання на зрадників відбувається не лише на півдні України. За словами голови тамтешньої військової держадміністрації Сергія Гайдая, завдяки злагодженим діям партизанів Луганщини, на території окупованого Старобільська було підірвано автівку, де перебував "керівник" МРЕВ. Наразі вказана особа перебуває у лікарні в очікуванні квитка на концерт Кобзона.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як у тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автівку так званих "правоохоронців". В результаті вибуху постраждали двоє російських поліціянтів.