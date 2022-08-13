Війна — день 171: загарбники активізувалися на Донбасі, ядерні погрози росії

Оперативно про головне 13 серпня

Ось уже 171 день продовжується широкомасштабне російське вторгнення в Україну. Війська окупантів активізувалися на Донбасі і намагались відтіснити ЗСУ якомога далі від Донецька, а на півдні країни рф марно намагається захистити свої склади та опорні пункти. Через невдачі на фронті загарбники обстрілюють мирні українські міста. росія ракетами вдарила по Запоріжжю, а Марганець і Нікополь опинилися під шквальним вогнем російської артилерії. На політичному фронті заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв пригрозив атаками по АЕС Європи. У Зеленського його відразу назвали дурнем.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події 13 серпня, проте більш оперативно отримувати інформацію можна у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

А про те, що відбувалося 10 серпня, читайте в публікації: "Війна — день 168: окупанти продовжують тероризувати мирні міста, але "бавовну" вже чути в Криму".

Дані за 11 серпня доступні у матеріалі за четвер: "Війна — день 169: росіяни продовжують отримувати удар за ударом по своїй військовій інфраструктурі".

Інформацію за 12 серпня можна прочитати у зведенні за п’ятницю: "Війна — день 170: ЗСУ спалюють тили окупантам, ситуація із Запорізькою АЕС".