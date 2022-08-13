ЗСУ підтвердили удар по черговому мосту на півдні, росіяни відводять кораблі подалі

Жоден штурм ворога не був вдалий, щоразу його втекли.

Після спроби зайняти позицію лідера завдяки авіації росіяни на півдні ризикнули спробувати просунутися відразу за трьома напрямками фронту. Жодна з цих задумів не "зіграла", адже ЗСУ успішно відобразили кожну зі спроб штурму, завдавши противнику вагомих втрат. При цьому росіяни продовжують втрачати техніку, склади та логістичні ланцюжки у вигляді мостів. Не дивно, що вони намагаються вберегти свій флот, відводячи кораблі знову ближче до Новоросійську.

Всі ці деталі стали відомі зі свіжого зведення оперативного командування "Південь" на ранок суботи, 13 серпня. Військовослужбовці наголошують, що загальна ситуація залишається стабільно напруженою, але наші захисники усі тримають під контролем.

Спроби штурму російські окупанти зробили поряд із населеними пунктами Олександрівка, Андріївка та Широке. Противник використав в якості наступальної сили танкові підрозділи, проте зазнав втрат і "героїчно втік".

Широке, Андріївка та Олександрівка на карті

Зазначимо, що без відповіді ЗСУ росіян не залишили. Було задіяно бойову авіацію, яка завдала ударів по техніці, а також опорним пунктам ворога на території Херсонського, Баштанського та Берисловського районів. Під час виконання завдань було остаточно пошкоджено автомобільний міст на греблі в Новій Каховці. Вогонь наносився точково, щоб не зруйнувати греблю, а лише переправу, якою зараз користуються окупанти.

Всього за минулу добу на південному фронті точно відомо про 46 вбитих солдатів ворожої армії, а також 15 ліквідованих автомобілів і броньовиків.

Ймовірно, побоюючись серйозних ударів по флоту (і репутації), росіяни продовжують переправляти свій флот із Криму до Новоросійська. Зараз у русі біля берегів Криму перебуває одразу 11 кораблів та катерів. Троє з них продовжують нести бойове чергування, будучи загрозою для України. Два судна є носіями ракет "Калібр", ще один — корабель для десанту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що генерал Дмитро Марченко описав зразкові терміни звільнення Херсона від російських окупантів.