Окупанти продовжують прориватися до Бахмута: актуальні карти боїв в Україні

Ворог обстрілює на всіх напрямках фронту, під ударом не лише військові позиції

Українські військові зруйнували останню діючу мостову переправу через Дніпро, якою користувалися окупанти біля Каховської ГЕС. Нею переправляли військову техніку. Також на півдні України по складах окупантів та опорних пунктах ворога було завдано удару.

За даними Інституту вивчення війни, ворог атакував на схід від Сіверська, на північний і південний схід від Бахмута, а також на північний і південний захід від Донецька. Зазначається, що частину атак українські військові відбили.

Українські партизани активно діють на окупованій території України. Вони, як припускають дослідники, націлилися на російських чиновників та українських колаборантів із окупаційних адміністрацій. Зокрема, на причетних до підготовки фіктивних референдумів.

Карта боїв та окупації України

Схід України

Ізюм-Слов’янськ

Окупанти активізувалися на кордоні Харківської та Донецької областей. Їхню атаку відбили у бік Богородичного та Долини. Ворог завдав авіаударів Залиманом, Краматорськом і обстрілював населені пункти в районі.

Сіверськ

Росія також продовжила атакувати з авіації та з артилерії в цьому районі. Ворог намагався прорватися і по землі, але невдало і відступили у напрямку Верхньокам’янського.

Бахмут

Російські війська наступають із Покровського у бік Бахмута. Вони досягли часткового успіху на лінії Горлівка-Зайцево. Відбити атаку окупантів вдалося біля Яківлівки, Кодеми, Вершини, Веселої Долини. Дослідники вважають, що спроби наступу на Бахмут продовжаться найближчими днями.

Донецьк

Наступ з боку окупованого Донецька продовжується. Окупанти атакували у районі Павлівки. Атаки відбиті в районі Спартака та Мар’їнки. Відбито також атаку в Пісках — населеному пункті, про контроль над яким російські сили неодноразово заявляли, але ця інформація спростовувалася. Росвійська фактично рівняють його із землею використовуючи термобаричні артилерійські системи, але Піски не захоплені повністю.

Карта боїв на сході

Харків

Російські війська продовжують обстрілювати Харків та міста області. Авіаудари завдали по населених пунктах на схід та північний схід від міста.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ворог продовжує посилено обстрілювати українські позиції та населені пункти у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях. Напруженою залишається ситуація на ЗАЕС, яку зайняли російські війська. Повідомляється, що її могли мінувати бойовики із ПВК "Вагнер".

Українські військові завдали удару та вивели з ладу останній міст, яким окупанти переправляли озброєння та боєприпаси на Новокаховську ГЕС.

Карта боїв на півдні

Читайте також: Категорія Блоги/Думки 170 днів від початку відкритого нападу росіян на Україну: головні висновки та прогнози Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього, президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов спеціально для "Телеграфа":

Як повідомляв "Телеграф", росія напередодні завдала удару по одному з районів Запоріжжя. Є жертви. Тим часом в Україні планують продовжити мобілізацію та воєнний стан – президент вніс проєкти законів.