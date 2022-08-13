"Приємний" сюрприз для москви: експерт пояснив, що загрожує рф при вибуху на Запорізькій АЕС

Експерт повідомив, які наслідки можуть загрожувати агресору

Якщо ситуація на Запорізькій атомній станції, котра вже повністю вийшла з-під контролю МАГАТЕ, досягне непоправних наслідків, це може стати неприємною несподіванкою для росії. Витік радіації у випадку вибуху у колекторі може дійти навіть до москви, тож з російською столиці та ближніх до неї регіонів доведеться евакуювати населення.

Відповідну інформацію під час ефіру для Ходорковського Live повідомив російський ядерник Андрій Ожаровський, відзначивши, що кілька російських регіонів можуть зазнати наслідків при умові, що на АЕС відбудеться витік радіації.

За словами експерта, якщо ситуація дійде до повної руйнації одного з шести реакторів Запорізької АЕС, це може потягнути за собою низку неприємних наслідків, які можна порівняти із трагедією на Чорнобильській атомній електростанції, якщо не гірше, адже найгірший сценарій наразі навіть важко уявити.

Одним із ймовірних ризиків є порушення оболонки одного з реакторів та подальшої його аварії через влучання в нього російської ракети або снаряда. Після чого відбудеться викид радіоактивного цезію-137. Які саме регіони сусідньої росії можуть постраждати, вже залежатиме від сили вибуху, а також напрямку вітру у момент витоку.

"Це все така собі російська рулетка", — пояснив він.

Карта, на якій зазначно ймовірний витік радіації з колектора Запорізької АЕС

Ожаровський також продемонстрував карту, котра досить давно була розроблена вченими австрійського Університету природних ресурсів та наук про життя BOKU. Їм вдалося розрахувати ймовірні наслідки витоку радіоактивного цезію на поверхню при умові аварії в колекторі, якщо вона не пов'язана з військовими діями. І судячи з того, яка кількість територій може постраждати в цьому випадку, влучання снаряда потягне за собою значно більші наслідки.

"Ось подивіться, на карті видно, що може долетіти до москви. Червоним тлом показані території, звідки доведеться відселяти людей, жовтим – де будуть проблеми із сільським господарством. Все це залежить від напряму вітру в момент аварії. Є кілька різних сценаріїв. Вітер може дути у бік москви, може дути у бік Курської області чи у бік Молдови", – підсумував вчений.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти мали на меті розмістити у приміщенні енергоблоків Запорізької АЕС вибухові речовини.

Також нагадаємо, як через ситуацію, котра склалася навколо АЕС у Енергодарі, російська сторона почала погрожувати Європі.