"Навіть не думали, що це можливо": у Пентагоні вражені майстерністю ЗСУ

Українські сили на півночі країни демонструють помітні успіхи

На території тимчасово окупованого росіянами Херсону, який, за прогнозами генерала, українці планують звільнити вже до кінця поточного року, Збройні сили продовжують тиснути на ворога. Тож у Пентагоні переконані, що ефективність наших українських захисників по 10-бальній шкалі можна оцінити на 12.

Відповідну інформацію, посилаючись на одного з високопоставлених чиновників, оприлюднили у Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки, зазначивши, що українці демонструють певні успіхи на окупованих росіянами територіях.

Як приклад він навів знищення бійцями ЗСУ кількох важливих для окупантів логістичних об'єктів: Антонівський міст, переправу поблизу Каховської ГЕС та інші.

Крім того, кількома днями раніше на авіабазі в анексованому росією Криму сталася серія вибухів і, хоча Пентагон достеменно і не знає, що стало причиною відповідних спалахів, ясно те, що вони завдали суттєвої шкоди. Там було знищено велику кількість літаків та боєприпасів, які агресор використовував для обстрілу України.

Що стосується Запорізької атомної електростанції, котра розташована на сході України, то вона наразі перебуває під контролем російської сторони. Згідно з даними Міжнародного агентства з атомної енергії, безпосередньої загрози ядерній безпеці немає, але все може суттєво змінитися.

Чиновник також додав, що росія продовжує невибірково гатити по українських територіях, що призводить великої кількості смертей серед мирного населення.

"За шкалою від нуля до 10 ефективність Збройних сил України буде 12, виходячи лише з того, наскільки вражаючими вони були для нас багатьма різними способами. Вони знайшли способи робити те, що ми і не могли навіть думати, що це можливо", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як живуть жителі Херсона під окупацією кривавої росії.

Також нагадаємо, як військовий експерт пояснив, чого очікують росіяни від контрнаступу Збройних сил на півдні України.