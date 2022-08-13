Росіянина підозрюють в організації замаху на Зеленського

На главу держави вже було кілька замахів

СБУ підозрює громадянина росії у підготовці до зазіхання на життя президента України Володимира Зеленського та у змові про насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України на своєму офіційному сайті. В організації замаху звинувачують росіянина Олександра Чуракова 1968 р. н.

За версією слідства, Чураков та громадяни України Кирило Матіюк та Василь Кость разом з іншими невстановленими особами організувалися у групу, плануючи злочини проти основ національної безпеки. Росіянин як організатор повинен був фінансувати та координувати діяльність угруповання з ФСБ рф. Матіюка вважають співорганізатором групи. Він відповідав за її безпеку. Кость шукав і вербував інших співучасників злочину, купував зброю і займався транспортом.

З 10 лютого по 21 березня всі троє, перебуваючи в Україні, обговорювали та координували план, який полягав у пошуку 30-40 осіб із колишніх військових, пошуку та закупівлі зброї, бойових припасів та транспорту. Чураков та Ко під виглядом військових однієї з військових частин тероборони, розташованої в Ужгороді, мали проїхати до Києва. У столиці, заручившись підтримкою збройних сил рф, завербовані військові мали захопити державну владу і повалити конституційний лад, зокрема, шляхом зазіхання на життя президента.

З 27 лютого до 21 березня Чураков через Матіюка отримував інформацію про точне місце перебування Зеленського. Матіюк зумів придбати в Україні автомати Калашнікова, снайперські гвинтівки "Драгунова" та інше.

Про деталі затримання зловмисників не повідомляється.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що росіяни робили замах на життя Зеленського більше 10 разів. Нагадаємо, у серпні стало відомо, що росія планує провокацію проти глави держави.