Війна — день 172: росіяни тиснуть на Донеччині, а ЗСУ б’ють окупантів біля Херсона

Оперативно про головне 14 серпня

З моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну пройшло вже 172 дні. Практично на всіх напрямках просування окупантів застопорилося і хоч напередодні в рф голосно повідомили про взяття Пісок, проте ця інформація не підтвердилася. Водночас росіяни не відмовилися від своєї тактики ракетного терору та продовжують обстрілювати мирні міста. Крім того, загострюється ситуація на Запорізькій АЕС, яку окупанти можуть невдовзі залишити без зв’язку з українською енергомережею. Однак є успіхи й у ЗСУ, які нарощують кількість ударів у відповідь особливо на півдні України, через що вже поповзли чутки про те, що російське командування поспішило забратися з Херсона на лівий берег Дніпра.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує від головних подій України та світу, що відбулися 14 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Потужні вибухи пролунали в центрі окупованого Донецька.

Дані за 11 серпня доступні у матеріалі за четвер: "Війна — день 169: росіяни продовжують отримувати удар за ударом по своїй військовій інфраструктурі".

Інформацію за 12 серпня можна прочитати у зведенні за п’ятницю: "Війна — день 170: ЗСУ спалюють тили окупантам, ситуація із Запорізькою АЕС".

Що відбувалося 13 серпня читайте у матеріалі: "Війна — день 171: загарбники активізувалися на Донбасі, ядерні загрози росії".