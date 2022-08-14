росія намагається схитрувати з атаками на Донбасі: актуальні карти боїв в Україні

Окупантам стає складніше на півдні України

Українські сили унеможливили проїзд важкої російської техніки через Дніпро, пошкодивши три мости на Херсонщині. Якщо ворог не відновить їх, то окупанти на західному березі Дніпра, як припускають в Інституті вивчення війни, втратять здатність захищатись навіть від обмежених контратак Сил оборони України.

Як наголошується в аналізі військової ситуації в Україні, російські окупанти можуть спробувати змінювати пріоритети наступу на Донбасі, щоб відвернути увагу від контрнаступних операцій українських військових на півдні. Зазначалося зниження активності на Сіверському напрямку протягом кількох днів, але потім знову активізувалося. Дослідники вважають, що атаки на Сіверськ та Бахмут покликані відвернути увагу України від проведення контратак.

Обмежені наземні атаки ворог провів на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська, на південь і на схід від Бахмута, на північ від Харкова. Небезпечна ситуація довкола Запорізької АЕС зберігається.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Ворог атакував на північний захід від міста поблизу кордону Харківської та Донецької області. Прорватися намагалися в районі Нової Дмитрівки та Долини.

Сіверськ

Окупанти намагалися прорватися до Сіверська лінією Миколаївка-Виїмка, знову просуваються до міста з позицій у районі Верхньокам’янського та Івано-Дар'ївки.

Бахмут

Російські війська атакують Бахмут із півдня та сходу. Ворожі військові вже звітують про проникнення до самого міста, але це не підтверджується. Ворог продовжує атакувати від Відродження, Вуглегірської ТЕС та Зайцевого.

Донецьк

Атаки з боку окупованого Донецька продовжуються — намагалися прорватися в Олександрополі та Красногорівці. Ворог намагається оточити Авдіївку з півдня та півночі, також покращити позиції на кордоні із Запорізькою областю — провів атаки у районі Павлівки та Новосілки.

Карта боїв на сході

Харків

Окупанти намагалися покращити свої позиції в районі Пітомніка за 8 км від Харкова, заявили про те, що увійшли до Удів, але незалежного підтвердження чи з боку українського Генштабу немає. Обстріл Харкова та області триває.

Карта боїв біля Харкова

Південь України

Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається небезпечною, росія продовжує обстріл із позицій у Водяному, пошкодили перший блок насосної станції. Росіяни продовжують звинувачувати в обстрілі Україну, але відео підтверджують роботу російської артилерії неподалік АЕС.

Ворог намагався атакувати українські позиції біля Сухого Ставка на Херсонщині, а також Андріївки. Широкого, Олександрівки – все невдало. В окупованих Маріуполі та Мелітополі пролунали вибухи, ймовірно, внаслідок дій опору.

Карта боїв на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", ВСУ завдяки отриманому від союзників озброєнню змогли змінити стратегію поведінки на полі бою з росіянами і вона краще підходить для контрнаступу на півдні України. Тим часом від верховного командування надійшла інформація, що в Україні полегла п’ята частина російських сил, кинутих на захоплення нашої країни.