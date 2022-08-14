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Найважче біля Пісків: британська розвідка з'ясувала, які плани на Донбасі мають росіяни

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Для цього росіяни використовують бойовиків "ДНР" Новина оновлена 14 серпня 2022, 10:32
Для цього росіяни використовують бойовиків "ДНР"

Окупаційні війська атакують позиції ЗСУ на північ від Донецька

Поки успіхи Збройних сил України відзначають навіть у Пентагоні, російські окупанти не полишають надій повністю захопити територію Луганської та Донецької областей, заручившись підтримкою бойовиків самопроголошеної "ДНР".

Про це у неділю, 14 серпня, йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter. Так, ще минулого тижня пріоритетом для окупантів була переорієнтація підрозділів для посилення південного напрямку. Однак, після успішного контрнаступу ЗСУ росіянам довелося змінювати плани.

Британські розвідники зазначили, що окупаційні війська роблять спроби атакувати й проривати оборону на північ від Донецька.

"Особливо запеклі бої розгорнулися за селищем Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Врегулювання, ймовірно, залишається спірним. Район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року", — відзначили у Міноборони Британії.

Стосовно нової цілі росіян, на думку британської розвідки, вони намагатимуться захопити трасу М04, яка є основним підходом до Донецька із західної частини України.

Війна росії проти України - росіяни спробують захопити автошлях М04, вважає розвідка Британії
Автошлях М04 на карті України
  • Автошлях М 04 (Знам'янка — Луганськ — Ізварине (державний кордон з росією) — колишній автомобільний шлях міжнародного значення на території України. Пролягав територією Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній голова британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав дав прогноз щодо смерті російського президента володимира путіна. Він впевнений, що до шикарної пенсії, на яку кривавий диктатор накрав собі мільярди доларів, він не доживе. І причин може бути дві.

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#Україна #Росія #Війна #Донбас