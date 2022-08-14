Командири окупантів тікають із Херсона: у ЗСУ підтвердили інформацію Кіма

Можливостей для евакуації для окупантів залишилося не так вже й багато

Командування окупаційних сил на Херсонському напрямку евакуюється на лівий берег Дніпра, оскільки ЗСУ методично завдають ударів по мостах, які можна використовувати для перекидання сил.

Як повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, українські захисники вже атакували Антонівський міст, залізничний міст у Херсоні та Каховський міст, що значно скорочує можливості росіян до перекидання важкої техніки на правий берег.

За її словами, керівництво російської армії використовує залишки цих мостів для евакуації, щоб "відчувати себе в безпеці".

Пересічний особовий склад залишається на правому березі Дніпра і повинен буде ухвалити "рішення долі". При цьому Гуменюк порекомендувала цим окупантам скласти зброю, бо це для них буде єдиною можливістю зберегти своє життя, адже тікати незабаром буде нікуди.

Про те, що російське керівництво почало евакуюватись на лівий берег Дніпра, раніше розповідав мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, командувачі окупаційних сил біжать з Херсона до сусідніх Олешок, а деякі взагалі виїжджають до Мелітополя, оскільки це найближче до окупованого Криму велике місто.

При цьому він зазначив, що мелітопольські партизани вже намагаються встановити особи російських командувачів, щоб надалі передати цю інформацію українським спецслужбам.

Також про втечу росіян говорив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Не дуже, але трохи шкода тупих орків, яких кинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро", — повідомляв він.

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Як повідомлялося раніше, генерал-майор Дмитро Марченко раніше прогнозував, що до кінця року Україна завершить основну фазу війни та звільнить Херсон. А остаточну перемогу українці за кращого розкладу зможуть побачити вже навесні 2023 року.