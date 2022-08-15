Росіяни вдарили по Харкову та Миколаєву: у містах численні вибухи (відео)

Густонаселені обласні центри зазнали потужної ракетної та артилерійської атаки посеред ночі

Продовжуючи нелюдську політику обстрілу мирних міст України, росіяни в ніч проти понеділка, 15 серпня, завдали масованих ракетних ударів по Миколаєву, Харкову, а також Харківській області.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Перші повідомлення про вибухи у Миколаєві почали надходити о 2:42.

Так, телеграм-канал "Новини Миколаєва" пише про більш ніж п’ять вибухів.

Про наслідки "прильотів" поки що не повідомляється.

Водночас за даними місцевих телеграм-каналів, у Харкові та області з Білгородської області рф росіяни випустили понад 10 ракет.

"Усього було запущено 10 ракет із Білгорода. У Харкові 4 було дуже голосно. Інші 6 в області", — пише "Типовий Харків".

Канал "Харків Life" з посиланням на підрахунки підписників пише про дюжину вибухів.

"Будемо чесні, після 9 вильоту збилися з рахунку. Орки, ск*ти, запускають одну за одною + б’є артилерія. Щойно пролунав ще один вибух в області. Підписники нарахували все-таки 12 ракет. Точну кількість дізнаємося вранці", — йдеться в опублікованому о 3:06 повідомленні.

Також телеграм-канал опублікував відео перших "прильотів" у обласному центрі.

Прильоти у Харкові 15.08

Тим часом телеграм-канали Білгородської області повідомляють, що одна з випущених по Харківщині російських ракет вийшла з ладу на території російського регіону і впала поблизу села Весела Лопань.

Село Весела Лопань Білгородської області рф

За повідомленнями, що надходять, у багатьох будинках у селі через вибух повибивало вікна, за попередньою інформацією, є постраждалі.

Як повідомлялося, раніше у Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому так страждають від російських обстрілів Харків та Миколаїв.