"Краще б цієї війни не було": солдат росармії відверто зізнався у кривавих злочинах окупантів на Київщині (відео)

Солдат зізнався, що своєю відвертістю хоче врятувати життя своїх товаришів

В Україні розшукали солдатів, які причетні до кривавих вбивств жителів Київської області. Один із військових злочинців ворожої армії росії, котра 173 дні тому повномасштабно вторглася на українські території, зізнався у тому, що накоїв.

Як у своєму матеріалі зазначає видання "Важливі історії", це безпрецедентний випадок, коли російський військовослужбовець відкрито зізнався у воєнних злочинах проти українців, навіть не перебуваючи у полоні Збройних сил України.

Росіянин, який є військовослужбовцем військової частини 51460 гвардії росії, єфрейтор Данило Фролкін розповів, як він та інші солдати рф перетнули український кордон, після чого безжалісно вбивали мирних жителів села Андріївка, що на Київщині, та мародерили у залишених українцями помешканнях.

Крім того, російський солдат Фролкін назвав імена своїх командирів, які безпосередньо віддавали злочинні криваві накази та свідомо кидали військових на смерть, як гарматне м'ясо.4

"Я розумію, що мене можуть посадити за цю інформацію. Навіть не через те, що я всю цю х**ню в Україні творив. А за ту інформацію (про командування — ред. редакцією). Я просто хочу зізнатися у всьому і пояснити те, що відбувається в нашій країні. Я думаю, що краще б цієї війни взагалі не було", — зізнався він.

Варто відзначити, що після того, як бійцям ЗСУ вдалося вибити окупантів із захопленою ще в перші дні війни Андріївки, де до повномасштабного вторгнення рф жили близько півтори тисячі осіб, було знайдено 13 мертвих тіл із кульовими пораненнями. До усіх цих смертей можуть бути причетні саме російські солдати, адже за словами тутешніх жителів, окупанти розстрілювали людей без суду та слідства, часом навіть не забираючи в полон та не допитуючи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як окупант, який потрапив до українського полону, відверто зізнався, що прийшов до України вбивати її мирних жителів, аби заробити грошей.