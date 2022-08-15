Всі пішли ва-банк, куди вже гірше? Голова фонду "Повернись живим" розповів, що думає про переговори з росією

Будь-які мирні переговори з агресором — це марна трата часу

Відновлювати переговорний процес із росією можна лише при умові її капітуляції. Відновлювати переговорний процес із росією можна лише за умови її капітуляції. Інакше перемир'я не буде тривалим і вже тоді перемогти агресора українцям навряд чи вдасться.

Про це у своєму інтерв'ю для видання "УП" розповів очільник найбільшого фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Тарас Чмут, коментуючи питання журналіста щодо очікувань українців на успіхи контрнаступу Збройних сил, які дадуть змогу посилити позиції та в результати повернутися до переговорів із росіянами.

"По-перше, з росією про щось домовлятися – це вже така собі історія. І мені б дуже не хотілося, щоб Україна вступала з Росією в якісь переговори. Хіба про капітуляцію або повернення нам всіх окупованих територій", — пояснив він.

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За його словами, наразі ставки підвищилися настільки, що гірше вже бути не може. Тож, враховуючи те, що і російська, і українська сторони пішли ва-банк, потрібно до останнього відстоювати свої переконання. Українці або повністю виграють цю війну, або її програють, напівперемоги просто бути не може.

Також Чмут додав, що, навіть при умові підписання мирного договору з росією, вона знову може напасти і тоді Україні виграти вже не вдасться.

"Якщо зараз буде якесь перемир'я, як це було в 14-му році, то через рік, два, три, вісім, вісімнадцять буде нова велика війна. І ту війну з великою долею ймовірності ми точно програємо", — підсумував він.

Варто додати, що, згідно з даними видання Mirror, низці кремлівських високопосадовців та представників російської еліти розвиток війни в Україні вже, м'яко кажучи, не до вподоби. Вони хочуть повернутися до переговорного процесу, аби нарешті покласти край бойовим діям та наслідкам, які виникли через розв'язану війну.

Зазначається, що один з високопоставлених кремлівських чиновників потайки від президента путіна, який не збирається припиняти війну, звернувся до Заходу та закликав допомогти "зав'язати" із вторгненням в Україну. Заяви про цей крок було зроблено у звіті, поширеному серед західних спецслужб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, який уже давно робить спроби стати переговорником між Україною і росією, відвідав путіна та обговорив із ним ймовірність відновлення перемовного процесу між москвою та Києвом.