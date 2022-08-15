До останнього захищали українське небо: в Івано-Франківську попрощалися із загиблими пілотами ЗСУ

Попрощатися з українськими героями прийшли сотні людей

В Івано-Франківську попрощалися із двома українськими пілотами, які віддали свої життя у боях проти російського окупанта. Полковника Юрія Погорілого та майора Антона Листопада поховали на Алеї Слави у Чукалівці.

Як повідомляє "Суспільне", попрощатися з українськими захисниками прийшли більше сотні людей, серед яких родичі, друзі та побратими. Церемонія проходила у супроводі оркестру та під постріли почесної варти.

Також над містом пролетіла бойова авіація.

Юрій Погорілий був полковником ЗСУ та очолював 114 бригаду тактичної авіації. У жовтні 2014 року він отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня за мужність та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності та суверенітету України.

Антон Листопад був льотчиком 204 Севастопольської бригади тактичної авіації. Він брав участь в ООС та з перших хвилин початку вторгнення росії захищав українське небо.

Його вважали одним із найкращих пілотів України.

Читайте також: Категорія Україна Україна втратила пілота-аса у війні з росією (фото) Шлях до військової справи у молодого льотчика був непростим, але він досяг майстерності

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті полковника Олега Дегтярьова. Війна також забрала життя командира підрозділу "Карпатська Січ" Андрія Жованика, який захищав Україну з 2014 року.