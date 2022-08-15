Окупанти намагаються оточити ЗСУ на одному із напрямків: Арестович озвучив тривожні новини

Окупанти намагаються продовжувати наступ на Донбасі

Російські окупанти стягують додаткові сили на напрям Сіверська і намагаються там оточити угруповання ЗСУ.

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович у розмові з правозахисником Марком Фейгіним, на тому напрямку в рух прийшло навіть угруповання окупантів, яке знаходиться на протилежному березі Сіверського Дінця.

"Поповнюється угруповання, що стоїть навпроти Сіверська і дуже хоче перемогти та оточити. За деякими даними почало рухатися угруповання, що знаходиться за спиною, тобто по той бік Сіверського Дінця в районі Ямполя", — сказав він.

За його словами, противник активно "топчеться" на іншому березі та, мабуть, хоче "підступно" зайти в спину українським захисникам. Втім, Арестович каже, що це навряд чи вийде.

Також противник намагався вести наступ північніше і південніше Бахмута, але на одній із ділянок "вихопив серйозних люлів" і припинив наступ. Крім того, рух росіян фіксувався біля Кодеми.

Водночас він каже, що ситуація там постійно змінюється, тож говорити про значну тактичну зміну стану справ поки зарано.

Як повідомлялося раніше, після того, як ЗСУ завдали ударів по стратегічних мостах через Дніпро в Херсонській області, керівництво окупаційних військ почало перебиратися в безпечніше місце. Однак військовий експерт і полковник запасу Сергій Грабський каже, що радіти поки що дуже рано, оскільки це не говорить про те, що ворог почав тікати.