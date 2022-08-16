Війна — день 174: росіяни намагаються продавити оборону та оточити ЗСУ на Донбасі

Оперативно про головне 16 серпня

Україна чинить опір російському вторгненню вже 174 дні. Російські війська, незважаючи на багаторазову перевагу в живій силі та техніці, не досягли поставлених цілей. І якщо на Донбасі тривають атаки на позиції ЗСУ і спроби оточити українські війська, то на півдні сил для наступу у противника немає і він вимушено переходить в оборону.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує від головних подій України та світу, що відбулися 16 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Імовірність визнання росії державою-спонсором тероризму велика, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у програмі "У гостях у Дмитра Гордона".

Інформацію за 13 серпня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 171: загарбники активізувалися на Донбасі, ядерні загрози росії" .

Що відбувалося 14 серпня читайте у матеріалі: "Війна — день 172: росіяни тиснуть на Донеччині, а ЗСУ б’ють окупантів біля Херсона".

Дані за 15 серпня доступні у статті: "Війна — день 173: на Донбасі йдуть запеклі бої, але нова тактика ЗСУ приносить плоди".