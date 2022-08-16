Окупанти посилюють атаки на сході: свіжі карти боїв в Україні

Під вогнем вся лінія зіткнення

Ворог продовжує намагатися продавити оборону українських сил на сході — вони атакували на північний захід від Слов’янська, на околицях Бахмута, Харкова, Сіверська. Біля останнього міста частина українських військових можуть потрапити до оточення. Також противник продовжує атакувати з боку окупованого Донецька.

Як зазначають експерти Інституту вивчення війни, у напрямі Сіверська з боку захоплених Сєвєродонецька та Лисичанська не тільки відбувається постійний обстріл, у тому числі й боєприпасами, що барражують. Ворог зігнав туди чеченський спецназ.

За даними Інституту, карта боїв та окупації в Україні на ранок 16 серпня виглядає так.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Слов’янськ

Окупанти атакували у бік Мазанівки та Долини, але відійшли. Під артилерійським вогнем Краснопілля, Мазанівка, Грушеваха, Асіївка, а також Слов’янськ та населені пункти на північний захід від Ізюму та вздовж кордону з Донеччиною.

Сіверськ

Росвійська наступали на схід та південний схід від Сіверська кілька разів. Повідомляється, що атаки були відбиті, але поплічник путіна рамзан кадиров заявив про просування чеченського спецназу в районі Сіверська.

Бахмут

Ворог продовжує просуватися у районі Бахмута. Їм це вдалося на південний схід від Соледара. На цьому напрямі також посилено російську розвідку та обстріл.

Авдіївка

Ворожі війська відступили після невдалої спроби наступу на південному заході від Авдіївки. Йде важкий артилерійський бій. Від окупованого Донецька росіяни досі намагаються прорватися. На думку дослідників, на південний захід від Донецька посилився тиск росіян через спроби пробратися до траси на Донецьк.

Карта боїв на сході

Харків

Ворог намагався прорвати оборону в районі Уд, як зазначають дослідники, попри заяви про контроль росіян над населеним пунктом, доказів вони не надали. Обстріл Харкова та області триває.

Карта боїв біля Харкова

Південь України

Росіяни відмовилися вивести війська з території Запорізької АЕС, вони також стверджують, що це Україна веде обстріли. Вогневі удари продовжуються по лінії фронту на півдні, окупанти використовують для ударів авіацію. Українські військові обстрілюють склади окупантів, зокрема у Благодатівці та Новопетрівці Херсонської області.

Карта боїв на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", Україна завдала удару по позиції "вагнерівців" у Попасній, але військовий експерт вважає, що росіяни могли підлаштувати події і це їхня хитрість. Тим часом, з’явилися повідомлення про вивезення сімей російських окупантів з Мелітополя на півдні України.