В Криму вдруге за день "бавовна": над авіабазою в центрі півострова помітили стовп диму (карта)

На вибухи скаржаться жителі смт Гвардійське, де розташований військовий аеродром

Після вибухів минулого тижня на військовому аеродромі у Новофедорівці, який у Криму зайняли російські окупанти, а також сьогоднішньої "бавовни" на складі боєприпасів біля Джанкоя, на анексованому півострові знову неспокійно. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи та хмару диму над військовою авіабазою у смт Гвардійське біля Сімферополя. Про це повідомляє "Комерсант".

За даними видання, основна версія події – атака безпілотником на склад боєприпасів. Наразі коментарів від окупаційної влади Криму не надходило.

Примітно, що, як у Джанкої, у Гвардійському розташований важливий залізничний вузол. Через нього до анексії слідували пасажирські та приміські поїзди з материка.

Військовий аеродром у Гвардійському, супутникове фото 2015 року

При цьому, як і у Новофедорівці та тому ж Джанкої, тут знаходиться авіабаза. Після анексії Криму на аеродромі Гвардійського було сформовано 37-й змішаний авіаційний полк ВПС рф та дві ескадрильї з винищувачів Су-24М та Су-25М – по 12 бортів кожного.

Читайте також: Категорія Новини Росії путін і шойгу вибухнули тирадами на адресу України та США після вибухів у Криму Вини у знищенні інфраструктури України, загибелі мирних людей та окупації територій Кремль за собою не відчуває

Як повідомляв "Телеграф", Джанкой, де зранку вибухнув склад боєприпасів, є воротами до Криму, через які ідуть залізничні та автомобільні шляхи, котрі окупанти використовують для перекидання військової техніки та живої сили на материкову частину України.