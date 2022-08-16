В Криму вдруге за день "бавовна": над авіабазою в центрі півострова помітили стовп диму (карта)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1649
На вибухи скаржаться жителі смт Гвардійське, де розташований військовий аеродром
Після вибухів минулого тижня на військовому аеродромі у Новофедорівці, який у Криму зайняли російські окупанти, а також сьогоднішньої "бавовни" на складі боєприпасів біля Джанкоя, на анексованому півострові знову неспокійно. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи та хмару диму над військовою авіабазою у смт Гвардійське біля Сімферополя. Про це повідомляє "Комерсант".
За даними видання, основна версія події – атака безпілотником на склад боєприпасів. Наразі коментарів від окупаційної влади Криму не надходило.
Примітно, що, як у Джанкої, у Гвардійському розташований важливий залізничний вузол. Через нього до анексії слідували пасажирські та приміські поїзди з материка.
При цьому, як і у Новофедорівці та тому ж Джанкої, тут знаходиться авіабаза. Після анексії Криму на аеродромі Гвардійського було сформовано 37-й змішаний авіаційний полк ВПС рф та дві ескадрильї з винищувачів Су-24М та Су-25М – по 12 бортів кожного.
Як повідомляв "Телеграф", Джанкой, де зранку вибухнув склад боєприпасів, є воротами до Криму, через які ідуть залізничні та автомобільні шляхи, котрі окупанти використовують для перекидання військової техніки та живої сили на материкову частину України.