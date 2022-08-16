Мобілізація за територіальним принципом: у ЗСУ пояснили, як вона відбувається

Основні потреби армії зараз закриті, тому масовий виклик людей з місць, де є резерв, нині не практикують

Загальну мобілізацію в Україні Верховна Рада продовжила на 90 днів разом із воєнним станом. Це значить, що територіальні центри комплектування продовжать за потреби викликати на службу військовозобов’язаних українців. Як пояснив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, оскільки основні потреби війська зараз закриті і мобілізують не так багато людей, то виклики відбуваються за територіальним принципом.

Як саме працює цей принцип, він пояснив у коментарі для видання Liga.net. За приклад він взяв Закарпатську область. Якщо регіону знадобиться доукомплектація військових частин, поповнення шукатимуть на місці – на Закарпатті. Втім, за необхідності можуть залучати резерви сусідніх областей. "Якщо потрібні гранатометники, а на обліку в конкретному територіальному центрі їх немає, то шукатимуть у найближчих центрах", – розповів Горбач.

Як повідомляв "Телеграф", ще одним важливим принципом під час призиву на військову службу під час війни є професійна підготовка військовозобов’язаного. Саме тому до лав ЗСУ значно частіше залучають людей, які мають певну спеціальність чи досвід, ніж добровольців, які керуються лише власним бажанням.