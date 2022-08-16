Зеленський пояснив, чому українців не готували до вторгнення рф: Україна протрималася б 3 дні

Зеленський розповів про тяжкий вибір напередодні початку широкомасштабної війни

У вівторок, 16 серпня, на 174-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, чому українців не готували до вторгнення росії.

Про це в інтерв’ю The Washington Post розповів президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що влада не хотіла сіяти хаос у країні, а тому не попереджала українців про серйозну загрозу вторгнення з боку агресора. Крім того, глава держави наголосив, що мовчання влади про плани росіян дозволило уникнути масової еміграції та спаду економіки.

Зеленський зазначив, що у січні/лютому українці зняли депозити на десятки мільярдів доларів через чутки про вторгнення росії, що вдарило по економіці України.

"Ви не можете просто сказати мені: "Слухай, ти маєш почати готувати людей зараз і сказати їм, що їм потрібно відкладати гроші, їм потрібно запасатися їжею". Якби ми повідомили про це — а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, — то я б з жовтня минулого року я втрачав би 7 мільярдів доларів на місяць, а в той момент, коли росіяни напали, вони б нас захопили за три дні… Я не кажу, чия це була ідея, але в цілому наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають із країни", — заявив президент.

Раніше Зеленський дав чітку відповідь щодо виїзду чоловіків за кордон під час війни. Нагадаємо, президент України змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.