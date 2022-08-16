"Прошу всіх наших": Зеленський звернувся до мешканців окупованих територій із важливим проханням

Схоже, "бавовни" на окупованій території стане ще більше

У вівторок, 16 серпня, на 174-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський закликав українців на тимчасово окупованих територіях не наближатися до військових об’єктів загарбників.

Відповідна заява глави держави доступна на офіційному сайті Офісу президента. Зеленський також попросив українців в окупації бути пильними найближчим часом.

"Я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні держави, в окупованих районах Донбасу й Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що причини вибухів на російських об’єктах можуть бути різними, аж до головотяпства. При цьому ціль у них одна — знищення логістики окупантів, їх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів, щоб врятувати життя наших людей.

"Що менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі", — сказав верховний головнокомандувач.

Нагадаємо, 16 серпня на території анексованого росією кримського півострова, неподалік міста Джанкой, пролунала серія вибухів. До речі, американські ЗМІ дізналися про подробиці цієї "бавовни".

Додамо, буквально тиждень тому на аеропорті загарбників у Новофедорівці відбулася чергова "бавовна". Відразу після вибухів росіяни, які понаїхали сюди на відпочинок, втекли від гріха подалі.