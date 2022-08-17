Війна — день 175: окупанти тиснуть на сході, а ЗСУ розносять російські бази в тилах

Оперативно про головне 17 серпня

Російське вторгнення до України триває вже 175 днів. На тлі новин про активізацію сил ЗСУ на Херсонському напрямку, окупанти почали рухатися на Сході нашої країни та намагаються тиснути на околицях Бахмута, Харкова, Сіверська, а також намагаються подолати опір українських захисників у Донецька. Водночас у тилах у росіян не все так гладко, а напередодні вибухи чули у Мелітополі, Лисичанську та навіть у Криму. У зв’язку з цим президент України Володимир Зеленський звернувся до українців на окупованих територіях із закликом триматися якомога далі від російських військових об’єктів.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує від головних подій України та світу, що відбулися 16 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 14 серпня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 172: росіяни тиснуть на Донеччині, а ЗСУ б’ють окупантів біля Херсона".

Дані за 15 серпня доступні у статті: "Війна — день 173: на Донбасі йдуть запеклі бої, але нова тактика ЗСУ приносить плоди".

Інформацію про те, що відбувалося 16 серпня, можна дізнатися у зведенні: Війна — день 174: "бавовна" в Криму та загроза ракетних ударів з Білорусі .