Осінь на фронті може бути "спекотною": військовий експерт назвав причину

Розконсервована техніка та вибухівка та свіжі новобранці – ось що готували росіяни останнім часом

Попри те, що особливо гарячу фазу війни в Україні експерти прогнозували на літо, що вже минає, найближчі тижні можуть ознаменуватись суттєвим загостренням на фронті. Більше того осінь може стати не менш спекотною в плані бойових дій.

Про це в інтерв’ю для "Телеграфа" розповів екс-спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин. "Бойові дії у будь-якій частині України, навіть відносно спокійній останнім, часом можуть активізуватися в будь-який момент", — вважає він.

Волошин назвав для того кілька причин. Насамперед чимало підкріплень, які росія перекинула на багато напрямків. Окупанти також поповнили склад тих військ, які вже були задіяні в агресії проти України, і розконсервували чергову порцію військової техніки та боєприпасів. Експерт також вказав на формування нових батальйонно-тактичних груп (БТГ), які можуть опинитися на фронті будь-якої миті.

Втім, Волошин наголосив, що і Україна готувалась до продовження війни. "Зі свого боку, ми теж отримали певну кількість озброєнь від закордонних партнерів, наші військові пройшли відповідне навчання. І це вже на потоці. Проведено ротацію в ряді підрозділів. ЗСУ готові переламати хід війни", — відзначив він. Але і вказав на потребу у ще більшій кількості зброї та більш активній мобілізації, щоби поповнити з’єднання у найбільш гарячих зонах і сформувати резерви на випадок спроб росіян прорватись.

Як повідомляв "Телеграф", наразі українське військове керівництво бачить паніку в рядах окупантів, зокрема у Херсоні, але ймовірність наступу при цьому все одно зберігається.