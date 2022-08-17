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Окупація частини Харківщини: росіяни придумали, кого поставити гауляйтером

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ця особа наразі є мером російського Краснодара Новина оновлена 17 серпня 2022, 17:42
Ця особа наразі є мером російського Краснодара

Спершу російського чиновника розглядали на посаду "голови" окупованої Херсонщини

У середу, 17 серпня, у російських ЗМІ з'явилася інформація, що чинного мера Краснодара (РФ) Андрія Алексєєнка хочуть зробити очільником "уряду" захоплених окупантами територій Харківської області.

Як передає "Медуза", про призначення Алексєєнка повідомив й головний пропагандист кремля володимир соловйов, назвавши мера Краснодара "відомою на Кубані фігурою, яка зробила себе сама", "жорсткою та принциповою людиною", а також "успішним та системним російським управлінцем".

Джерела видання "Радіо Свобода" тим часом повідомили, що краснодарського мера спершу розглядали як голову окупаційного "уряду" не Харківської, а Херсонської області, однак щось пішло не так. При цьому в адміністрації Краснодара офіційно призначення Алексєєнка на нову посаду не коментують.

Додамо, що 44-річний Алексєєнко став мером Краснодара не так давно — у 2021 році. До цього він обіймав посаду першого віцегубернатора Краснодарського краю. Примітно, що невдовзі після призначення мером Алексєєнко встряг у корупційний скандал — Слідчий комітет порушив відносно нього кримінальну справу про хабар в особливо великому розмірі, отриманий у 2018 році у вигляді рушниці вартістю 1,6 мільйона рублів.

Варто зазначити, що під тимчасовою окупацією росіян перебуває до 30% території Харківської області. Однак, Збройні сили України роблять все, що вибити звідти російських окупантів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі невдач на південному напрямку російська влада змінила командувача чорноморського флоту.

Теги:
#Харківська область #Краснодар #Призначення #Окупація