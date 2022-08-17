Окупація частини Харківщини: росіяни придумали, кого поставити гауляйтером

Спершу російського чиновника розглядали на посаду "голови" окупованої Херсонщини

У середу, 17 серпня, у російських ЗМІ з'явилася інформація, що чинного мера Краснодара (РФ) Андрія Алексєєнка хочуть зробити очільником "уряду" захоплених окупантами територій Харківської області.

Як передає "Медуза", про призначення Алексєєнка повідомив й головний пропагандист кремля володимир соловйов, назвавши мера Краснодара "відомою на Кубані фігурою, яка зробила себе сама", "жорсткою та принциповою людиною", а також "успішним та системним російським управлінцем".

Джерела видання "Радіо Свобода" тим часом повідомили, що краснодарського мера спершу розглядали як голову окупаційного "уряду" не Харківської, а Херсонської області, однак щось пішло не так. При цьому в адміністрації Краснодара офіційно призначення Алексєєнка на нову посаду не коментують.

Додамо, що 44-річний Алексєєнко став мером Краснодара не так давно — у 2021 році. До цього він обіймав посаду першого віцегубернатора Краснодарського краю. Примітно, що невдовзі після призначення мером Алексєєнко встряг у корупційний скандал — Слідчий комітет порушив відносно нього кримінальну справу про хабар в особливо великому розмірі, отриманий у 2018 році у вигляді рушниці вартістю 1,6 мільйона рублів.

Варто зазначити, що під тимчасовою окупацією росіян перебуває до 30% території Харківської області. Однак, Збройні сили України роблять все, що вибити звідти російських окупантів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі невдач на південному напрямку російська влада змінила командувача чорноморського флоту.