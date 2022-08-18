Американські чиновники закликають Байдена дати Україні більше зброї: подробиці

Зволікання з постачанням зброї дозволить Росії провести перегрупування

Американські експерти, дипломати та військові закликали керівництво США не зволікати з питаннями озброєння України, оскільки вирішальний момент уже наближається.

Автори колонки для The Hill зазначають, що адміністрації Джо Байдена вдалося об’єднати союзників у питанні надання військової підтримки Україні, проте її замало, щоб відбити захоплені росією території.

Вони зазначають, що США намагаються виявляти надмірну обережність, щоб не спровокувати ескалацію з боку Росії, але насправді лише передають ініціативу російському диктатору володимиру путіну.

Імперіалістична війна кремля, пишуть вони, є геноцидом українців та спробою знищити їх як політичну націю, але і є чіткою загрозою для добробуту та безпеки США. Експерти вважають, що Вашингтон має проявити найбільш рішучу реакцію, якої буде достатньо, щоб змусити росію відступити на кордони 24 лютого та запобігти третьому вторгненню в майбутньому.

"Якщо дати конфлікту далі тягтися через так звані стратегічні паузи лише дозволить путіну провести перегрупування, відновити сили і завдати ще більшої шкоди Україні і не тільки", — написали вони.

Зокрема, зазначається, що якщо росія досягне цілей в Україні, то після цього візьметься за країни Балтії.

Автори зазначають, що за необхідної економічної та збройової підтримки Україна має всі шанси завдати поразки росії та, у кращому варіанті, повернути захоплені після 2014 року території, включаючи Крим.

Поразкою путіна вважатиметься сценарій, у якому Україна вистоїть як незалежна та економічно життєздатна країна.

Водночас поразкою України та США можна вважати сценарій, коли Захід у спробах якнайшвидше завершити війну змусить Україну відмовитися від частини своїх територій.

При цьому експерти нагадали, що перемир’я не покладе кінця агресії, оскільки після підписання "Мінська" під час бойових дій низької ефективності загинуло близько 10 тисяч українських військовослужбовців, а з російського боку щодня фіксувалися десятки, а то й сотні обстрілів.

Для досягнення перемоги над путінськими амбіціями експерти закликають США виділити Україні більше зброї на зразок установок HIMARS, а також ракети ATACMS, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

"Розумний та передбачливий підхід – зупинити агресивні наміри путіна щодо України, і зробити це зараз, коли це справді може змінити ситуацію", — зазначили вони.

Документ підписали:

колишні головнокомандувачі об’єднаними силами НАТО в Європі генерали Філіп Брідлав та Уеслі Кларк;

колишня чиновниця Держдепу та Пентагону Дібра Кейган;

колишній посол у Фінляндії та Туреччині Ерік Едельман,

доктор Евелін Фаркас – ексзаступник міністра оборони США з питань росії, України та Євразії;

посол Деніел Фрід – колишній заступник держсекретаря з питань Європи;

колишній посол США в Україні Джон Гербст;

екскомандувач армією США у Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес;

колишній посол у Німеччині Джон Корнблум;

колишній заступник держсекретаря Девід Крамер;

колишній перший заступник міністра оборони Єн Лодал;

колишній помічник генпрокурора Роберт МакКонелл;

експосол з особливих доручень щодо колишнього СРСР Стефен Сестановіч;

колишній співробітник розвідки США, експерт безпеки Джон Сайфер;

колишні посли в Україні Вільям Тейлор та Марі Йованович;

колишній спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер;

колишній заступник генсека НАТО та помічник голови Пентагону,

експосол США в росії та НАТО Олександр Вершбоу.

Як повідомлялося раніше, 16 серпня в росії відбулася московська конференція з міжнародної безпеки, під час якої путін і глава міноборони рф сергій шойгу виступили з гучними промовами про виправдання війни та зі звинуваченнями у бік НАТО і США.