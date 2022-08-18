"Бавовнатор": новенький дрон українського виробництва показали у мережі (відео)

Виробництвом безпілотника займалися вітчизняні розробники

Після новин про серйозні вибухи на території окупованих Мелітополя, Амвросіївки, а також Кримського півострова більшість українців дуже пильно стежать за появою чергових даних про російську "бавовну". У тому, щоб вона відбувалася, дуже зацікавлені й самі бійці ЗСУ, які часто використовують для атак на склади ворожі безпілотники. Такі, як "Бавовнатор" українського виробництва, яким у мережі похвалився активіст та волонтер Сергій Стерненко.

У своєму Telegram-каналі він опублікував відео з вельми крупним дроном, який був ним оплачений ще кілька місяців тому. Інвестиція в майбутнє повністю окупилася — бойова "пташка" цілком готова виконувати завдання та знищувати позиції окупантів.

За інформацією Стерненка, "Бавовнатор" — винятково український "продукт", який коштував 656 тисяч гривень. Всю цю суму активісту допомогли зібрати небайдужі українці, які регулярно кидають донати на потреби ЗСУ.

"Дякую вам, друзі! Тому що купили його саме ви! Я не відкривав окремий збір на нього, а оплатив із коштів, які ви постійно надсилаєте на волонтерські картки", — зазначив активіст.

До речі, цей безпілотник може одночасно нести чотири снаряди, якими так зручно знищувати скупчення сил противника. І, що найголовніше, БПЛА вже перебуває в дорозі до наших захисників.

Користувачі мережі дуже раді тому, що арсенал українських воїнів поповниться новою бойовою "пташкою", та ще й з такою промовистою назвою. Більшість зазначає, що тепер з нетерпінням чекає новин про чергові "бавовни", які щедро "розквітнуть" на російських складах з боєприпасами та інших військових об’єктах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ситуація на різних напрямках фронту в Україні. Для аналізу ситуації ми використовували нові карти боїв від американського Інституту вивчення війни.

Також ми писали про те, як виглядає один з білоруських аеродромів, які використовуються армією рф, після "бавовни", що сталася там кілька днів тому.