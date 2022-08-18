Радіація сягне сусідніх держав: вчені наочно показали, чим загрожує вибух на Запорізькій АЕС

Найбільша концентрація радіоактивних речовин при гіпотетичній аварії на станції спостерігатиметься на сході країни

Якщо неконтрольована ситуація на Запорізькій АЕС призведе до потужного вибуху, то радіоактивні речовини зачеплять не лише українські регіони, а й інші сусідні держави.

Таким прогнозом поділилися вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України. На думку науковців, які змоделювали ймовірні наслідки катастрофи, найбільш висока концентрація радіації спостерігатиметься у межах території України. Особливо в такому випадку можуть постраждати ближні зони від джерела викиду, радіус якого сягне 50-100 кілометрів в усіх напрямках від ЗАЕС.

Також зазначається, що концентрація радіонуклідів може досягнути української столиці — міста Києва та частково поширитися на території сусідніх держав: Білорусі, росії, Польщі та країн Балтії.

Основним напрямком, за прогнозом вчених, буде східна частина України, тобто окуповані Донеччина та Луганщина.

Варто відзначити, що, з огляду на те, що визначити точні характеристики джерел викидів при умові масштабної аварії на Запорізькій АЕС вкрай важко, то результат моделювання вчених варто сприймати лише відносно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що при умові, що ситуація на ЗАЕС досягне непоправних наслідків, витік радіації може дійти навіть до москви та інших російських регіонів.