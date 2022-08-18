The New York Times дізнався, як працюють українські партизани: "Росіяни ніколи не будуть в безпеці"

Ще до початку війни добровольців готували за окремими секретними програмами

Українські партизани під час повномасштабного російського вторгнення на територію нашої країни ведуть свою боротьбу з окупантами і її можна назвати досить успішною. З'ясувалося, що над підготовкою таких кадрів військові почали працювати ще за кілька місяців до вторгнення.

Як передає The New York Times, про це розповів український партизан з позивним "Сварог", з яким журналісти видання зустрічалися у Запоріжжі.

Він розповів, що до військової підготовки цивільного населення долучилися десятки організацій, серед яких всім відомі "Правий сектор" та "Національний корпус". Охочих готували за окремими програмами, які включали інструкції стосовно здійснення диверсій, поводження з вибухівкою та навіть створення схованок зі зброєю. "Сварог" зазначає, що ці програми розроблюватися Силами спеціальних операцій України та були секретними.

Партизан розповів NYT, що зараз їх мета — колабораціоністи, які пішли на співпрацю з російськими окупантами. До зрадників вони відносять співробітників поліції, муніципальних та регіональних державних службовців та вчителів, які погодилися працювати за російською освітньою програмою. При цьому лікарі, рятувальники, працівники ЖКГ до цього списку не потрапляють, адже вони змушені працювати за будь-яких обставин, аби забезпечити життя міста.

Поділився українець "Сварог" й даними про кілька операцій, які його загін проводив у Мелітополі, який росіяни окупували майже на початку вторгнення. Зокрема, що представникам руху опору вдалося замінувати автомобіль біля поліцейської дільниці, внаслідок чого загинув коп-колаборант, а його товариш був поранений. А під час іншої спецоперації — партизани висадили у повітря машину Олега Шостака, голови виборчого штабу "Єдиної росії", внаслідок чого той був поранений.

Мета усіх цих операцій, як зазначає партизан, показати окупантам, що вони не вдома і не треба затримуватися в Україні. Сигнал, який посилає опір: "Ви ніколи не будете в безпеці".

Варто зазначити, що за словами чоловіка, вчителів-зрадників, які пішли на співпрацю з окупантами, ніхто лякати не збирається, однак наполегливо просять не погоджуватися на російську шкільну програму в школах. Інший партизан з позивним "Вікінг" розповів, що у місті з'явилися листівки з фото та іменами директорів шкіл, які пристали на пропозицію росіян. У тих листівках написано: "За співробітництво з росіянами буде розплата".

NYT з посиланням на слова українського високопосадовця, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що партизани можуть стояти ще й за отруєнням російських військових у Запорізькій області, диверсією на елеваторі в Херсонській області та підривом моста на залізничній лінії між Кримом та Мелітополем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як багато галасу наробив замах у Мелітополі на родичку одного з головних зрадників Євгена Балицького. А також, як нервували окупанти після підриву залізничних потягів з особовим складом російських військових.