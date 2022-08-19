Війна забирає найкращих: у боях за Україну загинула молода захисниця Юлія Чайка

У жінки залишився 8-річний син

Україна зазнала ще однієї важкої втрати : на фронті загинула молода захисниця нашої країни, активістка Юлія Чайка.

Вона була членом запорізького осередку політичної партії та громадської організації "Демократична сокира", йдеться у повідомленні на офіційній Facebook-сторінці руху.

" Юлія Чайка із запорізького осередку "ДемСокірі" загинула сьогодні вночі на фронті ", — зазначили в організації.

Повідомлення у ФБ організації

Про обставини загибелі жінки наразі не повідомляється. Відомо, що у Юлії лишився 8-річний син.

"У повній відповідності до прізвища, Юля літала по Запоріжжю і не було таких, хто б не обертався їй услід. Юля була жива. Юля постійно мала нові ідеї і працювала над ними, тому що всесвіт був для неї недостатньо ідеальним, а Юля хотіла це виправити.І виправляла, поки могла.Юля була шаленою.Юлю не могло зупинити нічого.В принципі нічого.Коли Юля вважала щось правильним, вона просто робила це, не звертаючи уваги ні на які перешкоди.Навіть сьогодні її не зупинили — просто дали їй весь Всесвіт", – повідомили у партії.

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Нагадаємо, що на початку серпня у боях на Донбасі загинув командир підрозділу "Карпатська Січ" Роман Коваль.