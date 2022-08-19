Росіяни кошмарять Сіверськ та Бахмут, але побоюються нової "бавовни" у Криму: свіжі карти боїв

Зусилля ЗСУ щодо знищення складів та військових баз противника далеко не марні

Попередня доба на фронті була дуже продуктивною для українських захисників, про що свідчать численні "бавовни", що розквітають на військових об’єктах окупантів, у тому числі в Криму. Самі ж росіяни намагалися просунутися одразу у трьох напрямках від Донецька, при цьому атакуючи з повітря Сіверськ та Бахмут. Зазначимо, що Донбас усе ще залишається зосередженням найжорсткіших зіткнень між двома воюючими арміями.

Більше деталей про те, що відбувається на фронті, додали аналітики Інституту вивчення війни, опублікувавши свіжі карти боїв на ранок 19 серпня. Варто зазначити, що вперше з початку липня міноборони рф не заявляли про будь-які "здобуті" в боях нові населені пункти. Це може свідчити про те, що Україна має певні успіхи у боях.

Свіжі карти боїв в Україні 19 серпня

Донбас

Напередодні росіяни не намагалися завдавати наземних ударів по лінії Ізюм-Слов’янськ, завдяки чому фахівці роблять висновки, що ЗСУ вдалося відтіснити ворога подалі від Слов’янська. При цьому росіяни продовжують атакувати Сіверськ, сподіваючись захопити його з півдня. Окупанти намагалися також проводити бойові дії поряд із Серебрянкою, Верхньокам’янським та Івано-Дар’євкою — на схід від Сіверська.

Карти боїв на Донбасі 19 серпня

Гаряче і під Бахмутом. Росіяни не залишають надій просунутися попід трасою Т1302, яка з’єднує місто з Соледаром. Саме тут були помічені найманці з ПВК Вагнера, які відпрацьовують контракт, підписаний у росії. Цілком ймовірно, що противник спробує дістатися до Бахмута з боку Горлівки — через Холмівське та Зайцеве. Аналітики відзначають: зусилля ворога можуть бути спрямовані на захоплення траси Т0513 "Горлівка-Бахмут", що дозволить росіянам наступати на Бахмут одразу з трьох напрямків.

Спекотно було й у напрямку Авдіївки — рухи супротивника помічені з боку Новоселівки та Верхньоторецького. Не залишають окупанти надій і на захоплення Пісків, для чого просувалися від Первомайського, що за 10 км від міста. Нагадаємо, що Піски залишаються важливим пунктом для росіян, адже це позиції занадто близько до Донецька.

Фахівці ISW попереджають про наміри загарбників взяти під контроль ще одну важливу трасу – Т0524, яка веде до Мар’їнки. Її можуть використовувати для підтримки російських операцій із просування на захід від нинішніх позицій від Донецька.

Харківщина

Карта боїв за Харків 19 серпня

Поки Харків продовжує страждати від авіаційних та артилерійських ударів, війська противника не намагаються просунутися вздовж лінії розмежування. Нині їхнім головним завданням у регіоні є утримання наявних позицій, а також опір контратакам ЗСУ. Повідомляється, що противник розгорнув певну кількість систем радіоелектронної боротьби неподалік Харкова, а також перекинув нову БТГ, щоб відновити боєздатність уже наявних підрозділів поблизу міста.

В області триває мінування населених пунктів – підтверджено такі дії росіян поряд із Леб’яжим (40 км від Харкова). Це є свідченням того, що росіяни сподіваються зупинити просування ЗСУ вздовж Ізюмського напрямку.

Херсон та Миколаїв

Як зазначають фахівці ISW, ще 18 серпня армія рф намагалася наступати на запорізькому напрямку. Втім, усі спроби просунутися кордоном Донецької та Запорізької областей — від Єгорівки до Шевченкового — були безуспішними. Ворог перекидає сюди нові БТГ, проте вони навряд чи зможуть допомогти окупантам протриматись у регіоні якомога довше.

Карти боїв за Херсон 19 серпня

Загалом на півдні росіяни посилили повітряну розвідку з використанням безпілотників. Особливо це стосується півночі та заходу Херсонщини. Українці регулярно знищують дрони, заважаючи противнику отримувати необхідні відомості.

Продовжуються атаки на Лозове, Білу Криницю та Благодатне; перші два населені пункти знаходяться поряд з українськими позиціями біля берегів річки Інгулець. Крім цього, прострілюється майже вся лінія розмежування на південному напрямку — щоб тримати наших захисників на відстані, не дозволяючи просуватися вперед. У відповідь ЗСУ не припиняють "працювати" по складах боєприпасів та скупченню ворожих сил, знищуючи важливі військові об’єкти та розриваючи логістичні ланцюжки окупантів. Одними з останніх було знищено бази у Білогірці, а також Новій Каховці.

Американські аналітики наголошують, що найближчим часом можна розраховувати на продовження "бавовни" в окупованому Криму. Це робиться для ускладнення російської логістики та послаблення можливостей підтримки операцій на південному напрямку. При цьому досі вважалося, що більшість російських військових перебувають поза досяжністю ЗСУ. Це змінилося після отримання нових постачань західної зброї.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч проти 19 серпня поряд з окупованою Керчю пролунали потужні вибухи. Деякі місцеві мешканці чули відгомін "бавовни" навіть за 60 км від міста. Втім, міст, на жаль, поки що залишився неушкодженим.

Також ми поспілкувалися з експертами, які розповіли про очікування на фронті до Дня Незалежності України. Як відомо, путін любить сакральні дати, а тому ймовірні певні серйозні удари з боку окупантів.