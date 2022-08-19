До зйомки постановки готові: окупанти задумали нову провокацію на ЗАЕС

Зараз в Енергодарі знаходяться російські пропагандисти, які знімають те, що відбувається на камеру.

Загроза зупинки Запорізької атомної електростанції залишається більш ніж реальною. У п’ятницю, 19 серпня, працювати на об’єкт допустили мінімальну кількість персоналу, який відповідає за функціонування енергоблоків. З урахуванням приїзду російських "журналістів" до окупованого Енергодару, висновки напрошуються самі собою — на ЗАЕС готується серйозна провокація з метою звинуватити Україну.

Про це всерйоз попереджають представники "Енергоатому", які спостерігають за подіями на ядерному об’єкті від початку її захоплення росіянами. Найімовірніше, російські пропагандисти готуються вкотре очорнити бійців ЗСУ в обстрілі станції.

Це і не дивно, адже в ніч на п’ятницю, саме після прибуття операторів та проведення наради "журналістів" із представниками фсб рф, російські солдати вже здійснили кілька артилерійських ударів по території АЕС.

"Точно зафіксовано, що ці обстріли здійснювалися з двох місць — автовокзалу та скидного каналу: у першому випадку — 1,5 секунди та удар, а в іншому — удар пролунав за три секунди", — зазначають в "Енергоатомі".

Також повідомляється, що російські загарбники перебувають в активному пошуку постачальників, які б могли їх забезпечити дизельними генераторами. Їх планують використовувати після того, як таки втілять погрози щодо зупинення енергоблоків у реальність.

Додамо, що у Держінспекції України з ядерного регулювання попереджають: якщо ЗАЕС буде відключено, а енергоблоки — "погашено", на об’єкті може статися серйозна катастрофа, яку можна порівняти лише з вибухом станції у Фукусімі. До речі, японська трагедія вважається найсерйознішою після аварії на Чорнобильській АЕС. В її результаті загинуло лише двоє людей, але евакуювати із зони ураження довелося близько 154 тисяч.

До речі, Запорізька АЕС продовжує залишатися найбільшою в Європі та третьою за розмірами у всьому світі. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, шантажуючи Україну ситуацією в Енергодарі, росія "грає на ядерних нервах".