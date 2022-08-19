Навіщо Україні свій супутник? Притула по пунктах роз'яснив суть угоди

Україна стає власником супутника, а не орендарем

Днем раніше волонтер та шоумен Сергій Притула повідомив про купівлю цілого супутника для потреб військовослужбовців України. Поки більшість українців раділа та захоплювалася придбанням космічних технологій, якась частина взялася критикувати.

Розставити все на свої місця і припинити будь-які суперечки взявся сам Притула, який на власній сторінці у Facebook написав, для чого ж все-таки Україні потрібен супутник та прояснив деякі аспекти угоди з фінською компанією ICEYE.

Для чого ЗСУ знадобився супутник?

За словами волонтера, супутникові дані допоможуть українським військовим значно ефективніше та точніше завдавати ударів по ворожій російській армії.

"Володіння супутником компанії ICEYE дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов, попри дощ, сніг, туман, задимленість і пил, вдень та вночі. Ці знімки допомагають краще планувати операції, а отже, ефективніше нищити ворога", — написав Сергій Притула.

Супутник — повна власність України?

За словами Притули, угодою з фінською компанією ICEYE передбачено, що Україна отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір'я супутників.

"Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України — аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті… Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані. Тобто ми повністю володіємо, розпоряджаємося і користуємося знімками цього супутника", — зазначив волонтер.

Він також додав, що супутник застрахований і у випадку, якщо з ним щось стається до завершення гарантії, компанія-продавець надасть Україні новий.

Який принцип роботи супутника ICEYE

Сергій Притула зазначив, що Україна придбала SAR супутник, який діє як ліхтар. Технічні характеристики цього об'єкта дають йому змогу працювати як вдень, так і вночі, за будь-яких погодних умов тому, що він діє як "ліхтар" — "підсвічує" поверхню землі власними радіохвилями.

За добу цей супутник пролітатиме над територією України двічі, а супутникові знімки з нього отримуватиме лише українська сторона як власник. У моменти, коли наш супутник не знаходитиметься над територією країни, військові зможуть отримати доступ до даних сузір’я SAR супутників компанії ICEYE.Таким чином забезпечується безперервне отримання даних.

Роздільна здатність супутника — від 0,5 метра до 1 метра залежно від площі охоплення знімка. Один знімок може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів.

"Завдяки тому, що Україна викупила супутник, процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин. За умов війни швидкість отримання інформації – це суттєва перевага", — розповів Сергій Притула про швидкість отримання даних.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на купівлю супутника витратили кошти, які українці надсилали на "народні Байрактари" для ЗСУ, адже турецька компанія Baykar Makina просто подарувала їх Україні.