Війна — день 178: ЗСУ посилюють удари, а у росіян паніка через вибухи

Оперативно про головне 20 серпня

Російське вторгнення в Україну триває вже 178 днів. Окупанти продовжують безладно завдавати ударів по мирних українських містах, проте ЗСУ все наполегливіше завдають ударів не лише по позиціях окупантів, а й по базах і складах у тилу. При цьому вибухи чули як в окупованому Криму, так і в Білгородській області.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує від головних подій України та світу, що відбулися 20 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:40 В Одесі чутно звуки вибухів.

00:30 Спецназівці ГУР під час бойового завдання знищили танк із російськими військовими.

00:00 Після вибухів неподалік Білгорода росіяни почали масово тікати з міста. Відео багатокілометрової пробки вже стало вірусним у мережі.

Нагадаємо, інформацію про те, що відбувалося 17 серпня, можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 175: окупанти тиснуть на сході, а ЗСУ розносять російські бази в тилах".

А про те, що відбувалося 18 серпня, можна прочитати в матеріалі: "Війна — день 176: росіяни тиснуть на Донбасі і продовжують "прасувати" мирні міста ракетами".

Про події за 19 серпня читайте у матеріалі: "Війна — день 177: хіт-парад "бавовни" та бої на Донбасі".