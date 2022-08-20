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Окупанти обстріляли Харків та отримали "відповідь" від ЗСУ по Мелітополю (відео)

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
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На місці "прильоту" Новина оновлена 20 серпня 2022, 02:07
На місці "прильоту"

Половина випущених путінцями ракет не змогли відлетіти з Білогороду

У ніч на суботу, 20 серпня, у Харкові знову пролунали вибухи, і в місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це передає "Суспільне".

Влада просить мешканців просити залишатися в укриттях.

Місцеві Telegram-канали публікують відео вильотів ракет із Білгорода у бік Харкова. Деякі з них, на щастя, не змогли пролетіти далеко.

Половина ракет не змогли вилетіти з Бєлгорода
Приліт Харковом

У той же час ЗСУ не стали сильно довго чекати і завдали удару по захопленому російськими військами Мелітополю.

"Відповідь" від ЗСУ по Мелітополю

У місті чути вибухи.

Українські військові обстріляли окупантів у Мелітополі

"Наші гасять рашистів", — пишуть українці в коментарях.

Нагадаємо, що напередодні, 18 серпня, російські війська обстріляли Слобідський та Холодногірський райони Харкова. На одному з місць потрапляння спалахнула пожежа. Крім того, напередодні внаслідок ракетного удару по гуртожитку у Салтівському районі Харкова загинуло 17 людей, 42 постраждали. Багато з них похилого віку та з обмеженими можливостями. 19 серпня у Харкові було оголошено днем жалоби.

Теги:
#Харків #Білгород #Обстріл #Мелітополь