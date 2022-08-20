Мінус 17 рашистів, комплекс "Зоопарк 1" та чотири авто: названо втрати ворога на півдні України
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Повітряні сили 11 разів ударили по позиціях окупантів
Протягом минулої доби українські воїни не лише влаштували справжню "прочуханку" ворогові на Донбасі, а й успішно "попрацювали" на півдні країни.
Зокрема, українська авіація завдала 11 ударів по ворожих позиціях у районах Олександрівки, Благодатного, Великопілля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускинського, повідомили у Оперативному командуванні "Південь".
Результати говорять самі за себе: українськими військовими знищено 17 загарбників, радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрілянини "Зоопарк 1" та 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.
"Остаточні втрати ворога дорозвідуються", — зазначили у командуванні.
Завдяки злагодженим діям ЗСУ окупанти відступили під Таврійським, і у злісному безсиллі продовжили обстріли Марганця та Нікополя.
"Є поранені цивільні особи, зруйновано будівлю закладу соціальної інфраструктури, пошкоджено п’ять приватних будинків", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за попередню добу росія втратила одразу 400 осіб та 69 одиниць автомобільної техніки та цистерн із ПММ в Україні.