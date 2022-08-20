Росіяни на Донбасі намагаються прорватися до важливих трас: свіжі карти боїв в Україні

Ворог концентрує удари на кількох містах та напрямках

Росіяни в паніці після нещодавніх "бавовни" у Криму — успішні підтверджені удари українських військових по ворожій інфраструктурі на півострові та на Херсонщині викликають у них невпевненість. Це призвело до посилення заходів безпеки та спроб знайти диверсантів.

Разом з цим сили окупантів атакували на північ від Харкова, на південь від Ізюму, на схід від Сіверська, а також біля Бахмута. Не зупинялися вони від атак і на півдні безуспішно.

Ворог продовжує формувати загони добровольців для війни в Україні. Дослідники Інституту вивчення війни вважають, що багато хто з них може бути направлений до Херсона та на південь України.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Ізюм-Слов’янськ

Окупанти атакували на південний захід та південний схід від Ізюму в районі Карнаухівки, Дібрівного, Вернопілля, Нової Дмитрівки, Долини. Ворог також намагався атакувати вздовж траси Ізюм-Слов’янськ.

Сіверськ

Ворог намагався атакувати Сіверськ з боку Івано-Дар’євки та Виїмки на схід від міста. Обстріл не зупиняється.

Бахмут

Росіяни намагалися просунутися у бік Соледара, Кодеми, Зайцевого, Клінова. Бої ведуться на східній околиці Соледара. Також ще один населений пункт Зайцеве на південний захід від Бахмута в районі Горлівки може бути частково захоплений ворогом. Дослідники Інституту вивчення війни не можуть точно підтвердити статус, але наголошують на спробах росії встановити контроль над трасою Горлівка-Бахмут.

Донецьк

З боку окупованого міста продовжуються штурми у бік Первомайська, Опитного, Пісок. Ворог заявив про часткове захоплення Мар’їнки.

Кордон Донецької та Запорізької областей

Ворог намагався покращити позиції біля Новомихайлівки. Навколо Вугледару окупанти продовжують наступ, щоб прорватися до дороги до Мар’їнки та підтримати ту ділянку.

Карта боїв на сході

Харків

Ворог продовжує обстрілювати Харків щодня, як і багато населених пунктів області. Росіяни знову атакували в районі Пітомніка, такі атаки можуть бути спробою утримати українських військових довкола міста.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ворог атакував у Херсонській та Миколаївській областях, безуспішно. Окупанти намагалися прорватися біля кордону Миколаївської та Дніпропетровської області. Росіяни продовжують утримувати рубежі та намагатися запобігати контрнаступу України. Обстріли продовжуються вздовж лінії фронту.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія продовжує зберігати військову присутність у Чорному морі, погрожуючи Україні 16 ракетами "Калібр". При цьому в самій росії місцеві жителі всерйоз перейнялися питанням своєї безпеки і намагаються поїхати подалі від лінії фронту.