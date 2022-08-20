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Звільнення Криму: чи може наступ ЗСУ спровокувати путіна на ядерний удар

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Українські захисники готуються до відвоювання півдня Новина оновлена 20 серпня 2022, 14:59
Українські захисники готуються до відвоювання півдня

Російський диктатор чітко усвідомлює наслідки у разі цього непоправного вчинку

Звільнення Криму Збройними силами України не спровокує президента росії володимира путіна на використання ядерної зброї.

Відповідну думку у своєму інтерв'ю для видання Оbozrevatel озвучив колишній заступник голови Радміну АР Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко, відповідаючи на запитання журналіста щодо можливих наслідків деокупації півострова.

"Слухайте, у нього сьогодні багато проблем. І я ще раз повторю: нічого сакрального у цьому немає. Крим сакральний для російського піпла (people. – ред. редакцією), якого годують цим і годували. Для путіна Крим – це військовий плацдарм для агресивних дій неукраїнського масштабу", — пояснив він.

За словами експерта, усім потрібно чітко усвідомлювати, що від віддачі наказу кремлівського диктатора щодо застосування зброї масового ураження, до натискання так званої "червоної кнопки", є кілька ланок. І, вочевидь, вся ця ланка на сьогоднішній день перебуває у вкрай деморалізованому стані.

Крім того, навіть враховуючи те, що у кривавого російського лідера у голові відбуваються незрозумілі речі, він все одно чітко усвідомлює, що, якщо все ж наважиться на цей непопправний крок, це стане останнім рішенням у його житті.

"Я не думаю, що він здатний на такі самогубні речі. Зрозуміло, що в нього стан щури, загнаної в кут, проте йому не до самогубства", — підсумував Андрій Сенченко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потужна серія вибухів, яка сталася у Новофедорівці в Криму, може бути лише початком кампанії з відвоювання півострова. Відповідну інформацію оприлюднив генерал-майор Збройних українських сил, командувач обороною Миколаєва Дмитро Марченко.

Теги:
#Володимир Путін #Ядерний удар #Крим #ЗСУ